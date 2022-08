Mungesa e kësaj vitamine ju bën të harroni gjërat se ku i lini

Vitaminat B luajnë një rol jetësor në ruajtjen e shëndetit dhe mirëqenies. Kompleksi i vitaminës B mund të ndihmojë në parandalimin e infeksioneve dhe të ndihmojë në mbështetjen ose promovimin: shëndetin e qelizave.

Lodhja kronike dhe mungesa e forcës janë vetëm disa nga shenjat që përfaqësojnë mungesën e vitaminës B.

Mungesa e vitaminës B jep shenja të caktuara, të cilat mund të ndodhin në formën e lodhjes së fortë ose aftësisë së zvogëluar të shikimit.

Lodhja është një nga shenjat e para të mungesës së vitaminës B, pasi trupi juaj mbështetet në prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut, të cilat sjellin oksigjen në organet tuaja.

Nëse nuk merrni oksigjen të mjaftueshëm nga qelizat e kuqe të gjakut, muskujt tuaj do të jenë shumë të dobët dhe nuk do të keni forcë të mjaftueshme as për aktivitete ditore, të tilla si mbajtja e një qese të rëndë normalisht nga supermarketi.

Kujtesa juaj bllokohet më shpesh. Kjo ka shumë të ngjarë të mos jetë shfaqja e demencës së hershme, por niveli i ulët i vitaminës B.