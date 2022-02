Mos i pini kurrë ilaçet pa ujë, mësoni çfarë po i bëni trupit tuaj!

Sa herë ju ka ndodhur që ilaçet t’i gëlltisni pa ujë? Herë sepse e keni me nxitim, mbase përtoni të ngriheni, apo shpesh nuk ju ndodhet ujë aty pranë. Por duhet të ndaloni së piri medikamentet pa ujë. Kjo është mjaft e rrezikshme për shëndetin tuaj.

Së pari, ju rrezikoni të mbyteni. Së dyti, nëse gëlltisni një ilaç pa ujë, do të dëmtoni ezofagun. Si pasojë, do të keni dhimbje të mëdha. Mbase jo menjëherë, por pasojat do t’i ndjeni edhe pas disa kohësh.

Gjithashtu, nëse pini ilaçe pa ujë, keni më shumë shanse të përjetoni gjakderdhje, hemorragji të brendshme apo dhimbje të zemrës.

Kështuqë tregohuni të kujdesshëm. Për më tepër, mos harroni, ilaçet kurrë nuk duhet t’i pini kur jeni shtrirë, por në këmbë ose ulur. Dhe minimumi duhet t’i konsumoni 15 minuta para se të shkoni në shtrat.