Miqtë venë “dorën në zjarr”, Cristiano Ronaldo dhe Georgina janë ndarë

Cristiano Ronaldo duket se i ka dhënë fund lidhjes me Georgina Rodríguez. Kështu shkruan portugezja “Gente”. Léo Caeiro, miku i Dolores Aveiro (nëna e Ronaldo-s), garanton se ylli dhe modelja nuk janë më bashkë.

“Besoj se Cristiano do ta shpallë së shpejti ndarjen dhe do të kërkojë respekt. Jam absolutisht i sigurt”, – thotë ai. Ndër shkaqet e prishjes së lidhjes duket se janë qëndrimet gjithnjë e më egocentrike të Georgina-s. Për pasojë, ylli portugez ka qenë gjithnjë e më i zhgënjyer me partneren e tij.

Georgina nisi të mburrej shumë, filloi të fokusohej vetëm te vetja dhe harroi se aty ishte një Ronaldo. Cristiano është një person krejt tjetër dhe ka një përplasje të madhe mes të dyve. Ato janë personalitete krejtësisht të ndryshme. Georgina në fillim ishte një person i ndjeshëm, por me kalimin e kohës papritur u bë një person që jeton vetëm për para, famë dhe video në Instagram”, – thotë Léo Caeiro.

Kujtojmë që lajme të tilla kanë qarkulluar prej kohësh në rrjet, por ishin vetë CR7 dhe Gio që i hodhën poshtë.