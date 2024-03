Mbajini shënim këto data të muajit prill sepse janë ditë të rrezikshme!

Në prill do të ketë së paku tetë ditë të rrezikshme ndaj rekomandohet që të jeni jashtëzakonisht të kujdesshëm.

Njihuni me këto ditë:

1 prill

Fillimi i lëvizjes retrograde të Merkurit. Nga data 1 deri më 25 prill 2024, planeti i komunikimit, inteligjencës dhe informacionit do të jetë në gjendje retrogradë. Në atë kohë mund të shfaqen probleme me kujtesën, probleme në procesin e punës, në dashuri dhe komunikim në përgjithësi. Është e rëndësishme t’u kushtoni vëmendje detajeve.

3 Prill

Venera në lidhje me Neptunin. Në këtë ditë, shumica e njerëzve do të privohen nga dëshira për diplomaci dhe kompromis. Me një probabilitet të lartë, 3 Prilli do të jetë një ditë shumë e pafavorshme për komunikim dhe njohje të reja.

5 Prill

Afërdita kalon në shenjën e Dashit. Shtëpia e parë është përgjegjëse për emocionet, pamjen, shëndetin. Në këtë datë, Venera do të kalojë në shtëpinë e parë të horoskopit, gjë që do të shkaktojë një valë të papritur energjie negative. Do të ndikojë shumë në marrëdhënien tonë me veten. Qëndrimi juaj ndaj vetes nuk do të pasqyrojë thelbin e vërtetë dhe kjo është e vërtetë edhe për javët e ardhshme.

8 Prill

Eklipsi total diellor tek Dashi. Dita më e rrezikshme dhe e paparashikueshme e muajit. Një eklips total diellor është gjithmonë i keq, veçanërisht në shenjën e Dashit. Kjo tregon se probabiliteti i problemeve spontane dhe të papritura do të rritet deri në kufi. Në këtë ditë, jini shumë të kujdesshëm në gjithçka. Mos besoni gjithçka që shihni dhe mos u mbështesni në intuitë.

10 Prill

Marsi në lidhje me Saturnin. Në këtë ditë, vullneti ynë do të shpërthejë. Njerëzit do të bëhen të dëshpëruar, të dobët, të mërzitshëm dhe do të humbasin motivimin. Dëshira për të luftuar për lumturinë tuaj mund të zhduket papritmas. Në një ditë të tillë është shumë e lehtë të humbasësh atë që ke ndërtuar prej muajsh apo edhe vitesh.

11 Prill

Dielli në lidhje me Mërkurin. Krijimi i marrëdhënieve të reja në këtë ditë definitivisht nuk do të çojë në asgjë të mirë. Mërkuri në kundërshtim me Diellin nuk do ju lejojë të pranoni kritikat. Njerëzit do të ndalojnë së kuptuari njëri-tjetrin. Kjo është dita e debateve, e negativitetit.

19 Prill

Mërkuri në lidhje me Venerën. Nevoja për komunikim mund të bie ndjeshëm. Relaksohuni dhe prisni që dita të përfundojë.

30 Prill

Marsi kalon në shenjën e Dashit. Marsi ndihet si në shtëpinë e Dashit dhe për këtë arsye fuqia e tij rritet. Por ana hije e Marsit tek Dashi është tendenca për të qenë të padurueshëm, arrogant, impulsiv, të pamatur dhe egoist. Shmangni konfliktet në këtë ditë.