Makinë me benzinë apo naftë, cila është më e mirë?

Kishte një kohë kur motorët me naftë zakonisht gjendeshin vetëm në kamionë, autobusë, traktorë, trena dhe metro.

Ata kishin ekonomi të mirë të karburantit, tërhiqnin dhe rezistonin gjatë, por gjithashtu konsideroheshin të ndotur, të zhurmshëm, me erë të keqe dhe përgjithësisht të padëshirueshëm për përdorimin e përditshëm të makinave me pasagjerë.

Këto ditë, motorët me naftë kanë ndryshuar rrënjësisht. Tani ato janë shumë të rafinuara, shumë më të qeta dhe mjaft të pastra për të përmbushur standardet gjithnjë e më të ashpra të shkarkimeve të emetimeve.

Si rezultat, ata tani ofrohen si një alternative për motorët e benzinës në shumë prodhime dhe modele të makinave të pasagjerëve dhe SUV-ve, por të vendosni se cili motor është më i përshtatshmi për nevojat tuaja dhe mënyra e veçantë e jetesës kërkon të peshoni me kujdes të mirat dhe të këqijat e secilit për të marrë një vendim, transmeton ekonomiaonline.

Dallimet midis motorëve me benzinë ​​dhe naftë

Pa u bërë shumë teknik, një motor që funksionon me benzinë ​​mbështetet në një qark elektrik me priza për të ndezur karburantin e tij, ndërsa një motor modern me naftë i zakonshëm mbështetet në një proces më të thjeshtë të djegies që nuk ka nevojë për priza. Ato kanë ato që quhen “prizat e nxehtësisë” për të ndihmuar në ndezjen gjatë të ftohtit, por në naftë moderne këto zakonisht aktivizohen vetëm në temperatura nën zero. Sidoqoftë, nga pikëpamja e pronësisë, të qenurit midis karburanteve të ndryshme është vetëm një nga disa ndryshimet e rëndësishme që ju duhet.

Çmimi

Në përgjithësi do të zbuloni se veturat me naftë kanë çmime më të larta se ato me benzinë, si kur janë të reja ashtu edhe kur është koha për të shitur, megjithëse ndryshimi i çmimit të makinave të përdorura zvogëlohet me moshën. Kjo pabarazi çmimesh mund të jetë domethënëse, madje edhe midis varianteve të benzinës dhe naftës me të njëjtin model.

Qasja më pragmatike është të mendoni se për sa kohë keni të ngjarë të zotëroni automjetin dhe sa larg do ta drejtoni atë, sepse nëse benzina e përdorur gjatë asaj kohe do të kushtojë dukshëm më pak se kostoja shtesë e versionit naftë, atëherë motori me benzinë mund të jetë një marrëveshje më e mirë në përgjithësi. Ato gjithashtu janë zakonisht më pak komplekse dhe më të lira për shërbim sesa naftë të cilat gjithashtu mund të ndryshojnë vendimin tuaj.

Performanca

Kishte një kohë kur ekzistonte një dallim i qartë midis performancës së motorëve me benzinë ​​dhe naftë. Ata që duan shpejtësi zgjodhën benzinë ​​ndërsa ata që duan ekonomi më të mirë të karburantit dhe aftësi për ngarkesë zgjodhën naftë.

Sidoqoftë, linja midis performancës së benzinës dhe naftës po bëhet gjithnjë e më e paqartë, pasi secili lloj motori duket se shfaq më shumë nga pikat e forta me secilën dalje të modelit të ri. Ky është rezultat i përsosjes në rritje, turbocharging të përparuar dhe transmetimeve automatike ‘inteligjente’ të dizajnuara për të nxjerrë performancën dhe ekonominë më të mirë nga secili motor.

Ekonomia

Motorët naftë zakonisht kanë ekonomi më të mirë të karburantit sesa motorët me benzinë ​​deri në 30 përqind ose më shumë dhe sa më i gjatë udhëtimi, aq më të mëdha do të jenë kursimet. Në të kundërt, nëse bëni udhëtime kryesisht të shkurtra, në mjedise të ngjeshura qyteti ose periferike me shumë trafik, ato kursime mund të zvogëlohen deri në atë pikë sa që një ekuivalent me benzinë ​​mund të përputhet me të dhe madje ta tejkalojë atë për ekonominë e karburantit.

Pra, kur vendosni midis benzinës ose naftë është më e rëndësishmja që së pari të përcaktoni se çfarë lloj rruge bëni. Konsideroni çmimin më të lartë që paguani për një automjet naftë, koston më të lartë të karburantit dhe përcaktoni nëse ekonomia e lartë e karburantit do të japë një rezultat më të mirë për ju.

Gjithashtu mbani në mend se shifrat zyrtare të konsumit të karburantit të pretenduar nga prodhuesit e makinave për të gjithë motorët arrihen në kushte ideale laboratorike. Ata mund të duken të shkëlqyera në reklama dhe broshura, por janë të vështira për t’u arritur në drejtimin e tyre në botën reale, ku shpesh mund të shohësh që një motor 2.0 harxhon deri 3.0 litra / 100 km në konsum minimal.

Servisi dhe mirëmbajtja

Motorët e benzinës janë përgjithësisht më të lirë për shërbim dhe intervalet e tyre të planifikuar të shërbimit shpesh janë të ngjashme me ato të naftë këto ditë, kështu që ia vlen të krahasoni të dy, të paktën për kohëzgjatjen e një periudhe të garancisë së makinave, për të parë se si rriten kostot e tyre të shërbimeve të kuotuara.

Një motor nafte mund të sigurojë shumë vite lëvizje pa probleme, por mirëmbajtja e rregullt është çelësi për besueshmërinë dhe jetë të gjatë për çdo motor. Motorrat naftë të zakonshëm, sot kanë toleranca shumë të shkëlqyera inxhinierike që mbështeten tek pronarët që rrinë fort në intervalet e rekomanduara të prodhuesit, duke përdorur vajra, filtra dhe ftohës specifikë për naftë. Një naftë e lënë pas dore mund të zhvillojë shpejt probleme të mëdha të cilat mund të jenë shumë të shtrenjta për t’u zgjidhur. Nëse blini automjete të përdorura, sigurohuni që të keni një histori të detajuar të servisimit, kjo vlen për çdo automjet që po kërkoni të blini.

Zgjedhja jote

Zgjedhja midis një motor benzine ose nafte është dukshëm duke u bërë më e ashpër, sepse edhe pse ato mbeten thelbësisht të ndryshme në dizajn dhe funksion, ndryshimet në karakteristikat e tyre të performancës po bëhen më pak të theksuara. Vendimet kryesore financiare janë çmimi i blerjes, ekonomia e karburantit, kostoja e karburantit, kostot e mirëmbajtjes dhe vlera e parashikuar e rishitjes. Megjithatë, si planifikoni të përdorni automjetin, është po aq e rëndësishme në zgjedhjen se cili lloj motori do të ishte më i përshtatshmi për nevojat dhe mënyrën e jetesës tuaj.