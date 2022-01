Lëngu i vishnjës është ideal për shëndetin, konsumojeni çdo ditë

Edhe pse është gjithmonë më mirë të hani fruta të plota sesa të pini lëngje, ekziston një lëng që shkencëtarët thonë se përmban përbërës që kanë një efekt shumë të dobishëm në shëndetin tuaj. Është një lëng vishnje, dhe këtu janë pesë nga efektet e tij pozitive shëndetësore:

Ai mbron zemrën

Bananet, perimet me gjethe, fasulet dhe arrat janë burime të pasura të kaliumit, i cili ndihmon në rregullimin e presionit të gjakut. Në këtë listë mund të shtoni edhe lëng vishnje. Hulumtimet tregojnë se vishnje mund të ndihmojnë në uljen e presionit të gjakut dhe zvogëlojnë rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare dhe goditjeve në tru falë bollëkut të lëndëve ushqyese si polifenolet dhe kaliumi.

Do të përmirësojë qëndrueshmërinë atletike

Një meta-analizë e 10 studimeve në Journal of the American College of Nutrition zbuloi se atletët që pinin lëng vishnje (ose morën pluhur ekstrakti vishnje) ishin 7 ditë deri në 1.5 orë përpara garave të notit, çiklizmit me intensitet të lartë dhe maratonave dhe gjysmë maratonave përmirësoni qëndrueshmërinë tuaj. Studiuesit ia atribuojnë rezultatin përqendrimit të lartë të antocianinës në lëng, antioksidues të fuqishëm që reduktojnë inflamacionin dhe përmirësojnë rrjedhjen e gjakut në muskuj.Studimet e mëparshme kanë treguar gjithashtu se qershitë reduktojnë humbjen e forcës dhe përmirësojnë rikuperimin e muskujve pas stërvitjes intensive.

Do t’ju ndihmojë të bini në gjumë

Nëse vuani nga pagjumësia, një gllënjkë koncentrat me lëng vishnje mund t’ju ndihmojë të bini në gjumë. Disa studime, të cilat përfshinin të moshuarit që kanë vështirësi me pagjumësinë, kanë treguar përfitimet e mundshme të vishnjeve si një ndihmë natyrale për gjumë.

Një nga fitokimikatet e pasura që gjendet në lëngun e vishnjës është melatonin, një hormon që rregullon ciklin e gjumit dhe zgjimit.

Një provë e kontrolluar e rastësishme e botuar në Gazetën Evropiane të të ushqyerit përfshiu dy grupe vullnetarësh, njërit iu dha një koncentrat lëngu vishnje dhe tjetrit një pije placebo.

Pas shtatë ditësh të këtij regjimi, studiuesit rishikuan pyetësorët e gjumit të pjesëmarrësve dhe analizuan mostrat e tyre të urinës dhe zbuluan se njerëzit me më shumë melatoninë në urinë e tyre kishin përmirësuar cilësinë dhe kohëzgjatjen e gjumit.

Do të zvogëlojë dhimbjen e artritit

Studiuesit u dhanë 66 të rriturve që vuanin nga artriti i gjurit një lëng qershie ose një pije placebo çdo ditë për katër muaj dhe më pas vlerësuan dhimbjen, ngurtësimin dhe biomarkerët e kërcit në plazmë.

Një studim i publikuar në Current Developments in Nutrition tregoi se konsumimi i përditshëm i lëngut të vishnjës përmirëson ndjeshëm të gjitha këto simptoma të artritit, si dhe vetëvlerësimin e cilësisë së jetës së pjesëmarrësve.

Studime të tjera kanë treguar se pirja e lëngut të qershisë për gjashtë javë rezultoi në një reduktim të ndjeshëm të proteinës C-reaktive (CRP), një shënues i inflamacionit.