“Lajme shumë të mira po vijnë …”, Horoskopi i ditës së premte, 17 Nëntor 2023

Dashi

Nëse keni ëndrra, ambicie për të arritur, sot yjet ju ofrojnë mundësi të mira! Ju jeni pozitiv dhe optimist dhe imagjinata juaj do të përfitojë në dashuri. Nëse jeni vetëm, do të keni shumë mundësi për të gjetur shpirtin binjak. Do të jeni të kujdesshëm dhe të kthjellët, të aftë për tu përqendruar, kjo do t’ju lejojë të bëni shumë punë pozitive.

Demi

Yjet janë në anën tuaj dhe ju lejojnë të rikuperoni gjendjen e mirë dhe interesin e kënaqësitë e jetës. Dashuria ju kënaq nga çdo pikëpamje. Disa beqarë do të zhgënjehen nga një person që sapo kanë njohur. Pasionet tuaja së shpejti mund të jenë të dobishme edhe në vendin e punës: një arsye tjetër për t’i kultivuar ato!

Binjakët

Hëna dhe Neptuni shqetësojnë gjendjen tuaj dhe kjo do t’ju bëjë të ndiheni të nënshtruar. Merrni mjetet e nevojshme, dilni dhe kënaquni, gjithashtu do t’i jepni shtysë marrëdhënies suaj në çift. Lajme të mira edhe për beqarët, dikush do të hyjë në zemrën tuaj dhe do të ndieni emocione! Mbajini sytë hapur në vendin e punës: dikush mund të përpiqet t’ju bëjë të ziheni ngushtë!

Gaforrja

Disa lajme të mira mund ta bëjnë figurën e dashurisë edhe më të bukur: nëse jeni çift mund të mendoni të zgjeroni familjen! Ndryshime edhe në sytë e beqarëve, ju mund të shpresoni për një përgjigje që prisni për një kohë ose në kthimin e një ish-it tuaj. Të ardhurat ekonomike po rriten. Sot do të jetë një ditë produktive për të gjithë të lindurit e Gaforres.

Luani

Kush ka përjetuar një krizë dashurie ose tensione nga pikëpamja e marrëdhënieve, sot do të jetojë një situatë të sigurt, e vendosur mes arsyes dhe ndjenjave. Beqarët Luan do të duhet të lënë mënjanë krenarinë e tyre nëse duan të fitojnë një person shumë të veçantë. Nga këndvështrimi i biznesit ju duhet të kërkoni më shumë: disa kanë marrë shpërblime por nuk i konsiderojnë të mjaftueshme.

Virgjëresha

Ju po kaloni një fazë veçanërisht të frytshme për burimet mendore dhe komunikative. Por mos u përpiqni të largoni nga vetja të dashurit tuaj për punën. Beqarët mund të përfitojnë nga ky moment i favorshëm për të filluar flirte të reja. Ju jeni duke u sforcuar me ritmet e punës, duhet t’i jepni vetes një pushim. Shtyni angazhimet më pak urgjente!

Peshorja

Një moment i përshtatshëm për qartësi për një çështje. Nëse është çështje e zemrës, gjeni fjalët e duhura për t’u marrë me të pa dëmtuar personin e zemrës. Ata që janë vetëm do të kenë disa mendime mbi kokat e tyre dhe pak kohë për t’i kushtuar dashurisë. Asnjëherë mos e zotëroni angazhimin e nevojshëm për të arritur qëllime të caktuara: nëse doni të merrni një rezultat të caktuar, duhet të përvishni mëngët.

Akrepi

Yjet sot janë mjaft të favorshme dhe inkurajojnë kuptimin e çifteve. Jeta e dashurisë vazhdon të zbulojë gjithnjë e më shumë emocione. Zemrat e vetmuara do të duhet të punojnë shumë për të tërhequr pas vetes njerëzit që pëlqejnë, por duhet të bëni kujdes. Yjet janë të favorshëm për projektet tuaja ekonomike dhe sinjalizojnë një moment të artë për marrëveshje biznesi të suksesshme.

Shigjetari

Ditë magjike për dashurinë, ju do të përjetoni një sensualitet të jashtëzakonshëm dhe dialogu me partnerin/en është i përsosur. Shigjetarët beqarë do të ndiejnë një dëshirë të fortë për të përjetuar emocione të reja dhe këtë të premte Hëna do të kthehet në anën e tyre! Hëna në shenjë, së bashku me Marsin, ju jep kthesa të rëndësishme edhe në profesion. Rezultatet, për më tepër, do flasin vetë!

Bricjapi

Ju do të vini re se në mëngjes gjërat nuk do të ecin shumë mirë dhe përpjekjet tuaja do duket sikur nuk do bëjnë dot asgjë. Kjo klimë kapriçioze ndodh në marrëdhënien e çiftve dhe do të bëjë që ju të lëvizni çdo gur. Beqarët nuk duhet të mashtrohen nga emocionet, përndryshe do të rrezikojnë të humbasin busullën. Rrethanat e paparashikuara dhe pengesat do të gjejnë një mënyrë për të rregulluar punët. Jini vigjilentë!

Ujori

Kaloni më shumë kohë me personin që doni nëse nuk preferoni të humbisni emocione të caktuara. Sot është dita e përkryer për të formuar ëndrrat, për të realizuar një projekt të madh. Beqarët do të ndjejnë nevojën për të mbyllur shtigjet e vjetra dhe për të filluar njohje të reja. Hëna dhe Marsi në Shigjetar ju japin një dorë në të gjitha situatat që kërkojnë ndërhyrje në kohë përsa i përket jetës profesionale.

Peshqit

Sot ju do të përjetoni një situatë të ekuilibruar. Do të keni çdo mundësi për t’u kthyer në rrugën e duhur dhe të përqendroheni te dashuria. Nëse jeni vetëm, mund të ndjeheni pak melankolik, por nuk do të tërhiqeni. E premtja është e mbushur me probleme të vogla në sferën profesionale me të cilat do të haseni gjatë gjithë ditës.