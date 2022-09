Ky është kuptimi i nishaneve në fytyrë dhe trup për personalitetin tuaj

Sado e habitshme që mund të tingëllojë, nishanet janë lidhur me plakjen më të ngadaltë.

Shumë nishane në lëkurën tuaj mund të nënkuptojnë se jeni më i ri nga brenda.

Çfarë nënkuptojnë nishanet në fytyrën tuaj, ky është kuptimi i fshehur i nishaneve në fytyrë.

Pozicioni 1 deri në 3:

Kuptimi i nishaneve në këto pozicione është se ju keni qenë një fëmijë dhe adoleshent me shpirt të lirë, rebel.

Pozicioni 4:

Kuptimi i nishaneve në këtë pozicion është se jeni impulsiv nga natyra dhe kjo ka si pozitive ashtu edhe negative.

Pozicioni 5:

Nëse keni një nishan pikërisht mbi vetullën tuaj; kjo nënkupton fatin tuaj të mirë në çështjet që lidhen me paratë.

Pozicioni 7:

Një nishan nën vetullat tuaja tregon mosmarrëveshje brenda familjes tuaj.

Pozicioni 8:

Ky nuk është një pozicion i mirëpritur për një nishan. Natyra juaj harxhuese e vë në stres gjendjen tuaj financiare.

Pozicioni 9:

Ky nishan është një tjetër nga nishanet e padëshiruara të fytyrës, që do të thotë probleme seksuale dhe shumë telashe të tjera të jetës për ju.

Pozicioni 10:

Një nishan në këtë pozicion, pikërisht nën hundë, do të thotë fat për linjën tuaj të pasardhësve.

Pozicioni 12:

Një nishan në këtë pozicion flet për një jetë të suksesshme, të famshme dhe të ekuilibruar. Y

Pozicioni 13:

Një nishan në këtë pozicion tregon marrëdhënie të këqija me fëmijët dhe kjo mund të bëhet një dhimbje koke e madhe në jetën tuaj.

Pozicioni 16:

Një nishan në këtë vend do të thotë se dy fushat kryesore problematike janë jeta juaj seksuale dhe zakonet e të ngrënit.

Pozicioni 17:

Një nishan në këtë pikë tregon se do të arrini njohje të madhe shoqërore. Ju jeni një komunikues i aftë dhe mjaft aktiv në rrethet tuaja shoqërore.

Pozicioni 18:

Udhëtimi është një pjesë e madhe e jetës suaj. Ju udhëtoni shpesh jashtë shtetit dhe jeni gjithmonë në lëvizje.

Pozicioni 19:

Një nishan në këtë pozicion është i mirë për t’u pasur sepse tregon fat me para dhe miq të mirë

Pozicioni 20:

Një nishan në këtë pozicion mund të nënkuptojë ose fat të madh për ju ose fat jashtëzakonisht të keq.Pozicioni 22:

Pozicioni 22:

Një nishan në këtë pozicion është një shenjë e një jete të lumtur dhe të qetë. Nëse keni pasion për sportin, mund të bëheni një lojtar i madh në fushë.

Pozicioni 23:

Një nishan në këtë pozicion është një shenjë e nivelit të lartë të inteligjencës suaj. Ju jo vetëm që keni një tru inteligjent, por jeni edhe të zgjuar në rrugë.

Pozicioni 24:

Një nishan në këtë pozicion tregon se fama dhe pasuria do të prekin jetën tuaj në një moshë të re.

Pozicioni 25:

Një nishan në këtë pozicion tregon se do të keni fat të mirë për sa i përket begatisë dhe njohjes.

Vendosja e nishaneve

Kreu:

Një nishan në anën e djathtë të kokës suaj do të thotë se jeni të sigurt që do të jeni të suksesshëm në çdo gjë që zgjidhni të bëni. Ju mund të jeni një udhëheqës politik i shquar ose një manjat biznesi.

Sytë:

Një nishan në syrin e djathtë tregon se ju jeni një nxënës i shpejtë. Do të fitoni para të mira edhe pa një punë apo biznes shumë të suksesshëm. Nëse nishani është në syrin e majtë, atëherë besohet se personi është mendjemadh dhe mund të ketë lidhje jashtëmartesore.

Veshët:

Nishanet në secilin nga veshët tregojnë një prirje për luks. Njerëzit që kanë nishane në vesh shpenzojnë para në mënyrë ekstravagante. Megjithatë, këta njerëz janë gjithashtu të guximshëm.

Gjuha:

Një nishan në pjesën qendrore të gjuhës tregon se personi kishte një fillim të ngadaltë të edukimit të tij/saj. Ata zakonisht nuk flasin rrjedhshëm dhe mund të përjetojnë gjithashtu disa shqetësime fizike.

Qafa:

Një nishan në pjesën e pasme të qafës do të thotë që ju jeni një person që e humbet durimin lehtësisht. Ju gjithashtu mund të merrni pjesë në aktivitete antisociale. Nga ana tjetër, nëse nishani është në pjesën e përparme të qafës, ai thotë se keni një zë të ëmbël dhe keni një dhunti artistike. Jeta juaj në çift do jetë e lumtur.

Shpatullat:

Një nishan në shpatullën e djathtë tregon se personi është i guximshëm dhe i përpiktë në punë, ndaj i kryen detyrat e caktuara në kohë. Një nishan në shpatullën e majtë është një shenjë se bartësi është një person grindavec.

Gjoksi:

Një nishan në gjoks tregon vështirësi financiare dhe borxhe. Nëse nishani është drejt së djathtës, do të thotë se personi është i respektuar në shoqëri. Nëse nishani është në anën e majtë, do të thotë që personi qëndron i larguar nga miqtë dhe familja dhe është një person i zgjuar.Sqetull:

Një nishan në sqetullën e djathtë tregon lakminë për para, ndërsa nishani në sqetullën e majtë tregon obsesion me seksin e kundërt.

Krahët:

Nishanet në krahun e djathtë nënkuptojnë se bartësit janë njerëz të frikshëm dhe frika e tyre i ndalon ata të përparojnë në jetë. Ata gjithashtu mund të thonë gënjeshtra. Nishanet në krahun e majtë tregojnë se bartësit bëjnë jetë të zakonshme.

Stomaku:

Njerëzit me nishane në stomak fitojnë para të bukura. Një nishan i vendosur rreth kërthizës tregon një mënyrë jetese luksoze. Këta njerëz gjithashtu përfshihen në biseda të lira.

Duart:

Një nishan në dorën e djathtë do të thotë që njerëzve të tillë mund t’u besohet për të përfunduar punën e tyre sa më mirë që të jetë e mundur. Një nishan në dorën e majtë do të thotë se bartësi po jeton një jetë të përbashkët pavarësisht ambicieve të mëdha.

Gishtat:

As nishanet në gishta nuk janë të mirëpritur. Bartësit mund ta perceptojnë jetën të jetë plot me pengesa.

Të pasmet:

Një nishan në të pasmet e djathtë është një shenjë se bartësi është krijues dhe një person i mençur dhe mund të jetë artist. Një nishan në të pasmet e majtë tregon një jetë plot mjerim.

Organet gjenitale:

Nishanet gjenitale janë tregues i një natyre epshore. Bartësit mund të kenë mendime argëtuese për lidhjet jashtëmartesore.

Kofshët:

Nishanet në kofshën e majtë tregojnë se personi është i prirur artistikisht. Ata mund të jenë jo entuziastë për të pasur një jetë të mirë shoqërore. Nga ana tjetër, nishanet në kofshën e djathtë tregojnë një interes për të udhëtuar, veçanërisht në vende të tjera.

Këmbët:

Nishanet në këmbën e djathtë do të thotë që njerëz të tillë do të jenë të suksesshëm në të gjitha sipërmarrjet e tyre. Ata mund të presin mbështetje të mjaftueshme nga miqtë, veçanërisht miqtë e gjinisë së kundërt. Nishanet në këmbën e majtë tregojnë se këta njerëz duhet të udhëtojnë shpesh për punë. Ata janë gjithmonë të rrethuar nga miq të mirë.

Këmba:

Kuptimi i nishaneve në këmbën e djathtë është se personi që e ka atë do të ketë një partner të mirë jetësor dhe anëtarë të familjes mbështetëse. Nga ana tjetër, një nishan në këmbën e majtë do të thotë që njerëzit grinden me partnerët dhe mund të kenë edhe probleme financiare./ PSIKOLOGJIA/