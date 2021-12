Kush tha se janë të lumtur? 5 shenjat e Horoskopit që nuk i preferojnë Krishtlindjet

Krishtlindjet janë ndoshta festa më e bukur e vitit, por kjo nuk është diçka që për të gjithë është njëlloj.

Disa nuk munden Krishtlindjet për shkak të ngjarjeve të shumta familjare, të tjerë ndjejnë nostalgji për vitet që kanë kaluar dhe sezoni i tyre festiv të çon në shtigje personale “të errëta”. Pra, cilat janë shenjat e Horoskopit që nuk i kanë qejf Krishtlindjet?

Dashi

Për shkak se Dashi pëlqen të punojë shumë, atyre nuk u pëlqen asgjë që çon në ndërprerje të aktiviteteve të tyre. Kjo është ajo që këta njerëz e urrejnë në Krishtlindje, që detyrohen të bëjnë pushime. Ata preferojnë të punojnë gjatë gjithë sezonit të Krishtlindjeve sesa të pushojnë. Një Dash do bëhet inatçi dhe do prishë atmosferën festive për të gjithë rreth tij që nga momenti që ka shpallur se nuk i pëlqen sezoni.

Virgjëresha

Virgjëreshat karakterizohen nga fakti se gjykojnë shumë të gjithë dhe veten e tyre. Kur ata janë të rrethuar nga familja e tyre, ata vetëm mund t’i gjykojnë të gjithë. Pra, në vend që të jenë të emocionuar për dhënien dhe marrjen e dhuratave, ata janë vazhdimisht të shqetësuar nëse dhuratat e tyre janë mjaft të mira. Ata gjithashtu pëlqejnë të hanë shëndetshëm dhe e kanë të vështirë të shohin të dashurit e tyre duke shijuar ushqimet e Krishtlindjeve. Sezoni i tyre i pushimeve është edhe më stresues nga sa pritej për ta. Kjo është arsyeja pse ata preferojnë t’i shmangin.

Peshorja

Pushimet e Krishtlindjeve janë shumë të zhurmshme që Peshorja nuk mund t’i përballojë. Në darkën e Krishtlindjeve të gjithë flasin me njëri-tjetrin, zakonisht ka muzikë me zë të lartë dhe një Peshore nuk mund të gjejë qetësinë që mbizotëron në jetën e tij të përditshme.

Pushimet plot kompleksitet nuk janë as argëtuese dhe as komode. Kur kaq shumë njerëz mblidhen në një vend, është e vështirë të mos jesh i trishtuar. Peshorja e urren atmosferën e krijuar nga festat e Krishtlindjeve.

Akrepi

Akrepat nuk i pëlqejnë gënjeshtrat dhe sekretet. Gjatë sezonit të festave, ata mund të zbulojnë se dikush i ka gënjyer gjatë gjithë jetës së tyre, ose më keq, u ka paraqitur atyre një alternativë ndaj asaj reale. Ata do të lëndohen dhe sapo të bien në baltë nuk ka më kthim. Një Akrep do të dëshirojë të largohet menjëherë dhe të mos flasë më me atë që e tradhtoi. Kjo do të prishë humorin e Krishtlindjeve për të gjithë, sigurisht.

Ujori

Një Ujor shijon vetminë. Ata preferojnë të kalojnë kohë vetëm duke bërë gjëra që i duan, sesa të detyrohen të kalojnë kohë të mërzitshme me njerëz që nuk i pëlqejnë domosdoshmërisht.

Kur bëhet fjalë për Krishtlindjet, ata nuk mund të jenë pranë familjes së tyre, mes të cilave ka anëtarë që nuk kanë një lidhje të veçantë. Automatikisht, do të krijojë një ndjenjë negative tek ata. Është e vështirë për Ujorin të komunikojë me njerëz që nuk i pëlqejnë, qoftë edhe në një shkallë formale./abcnews.al