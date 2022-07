“Kush ka një mik Luan, ka një thesar”, 3 karakteristikat që e bejnë të veçantë dhe e dallojnë nga shenjat e tjera

Kush ka një mik, ka një thesar! E keni dëgjuar dhe lexuar me qindra herë këtë shprehje, por në qoftë se mikesha juaj më e ngushtë i përket shenjës së Luanit, bëni mirë të dini disa gjëra paraprakisht pasi nuk i dihet ç’mund të ndodhë.

1.Arrin gjithmonë atë që do: E keni parasysh atë djalin e gjimnazit që ju pëlqente aq shumë, por nuk guxuat kurrë ta ftonit për një kafe ose çaj? Epo, bëni mirë ta keni harruar pasi me siguri është i martuar me shoqen tuaj luan. Personat që i përkasin kësaj shenje janë shumë kërkues dhe arrijnë gjithmonë të realizojnë atë që duan. Vullneti dhe vendosmëria janë pika e tyre më e fortë, një luan nuk tërhiqet kurrë me herën e parë edhe nëse kjo e fundit nuk shkon ashtu siç duhet.

2.Është e drejtpërdrejtë: Është e vështirë të gjesh një moment paqeje me të pasi natyra shumë kërkuese, më shumë seç duhet do të thonim, të jep përshtypjen se jeton në një dimension tjetër kur ekziston vetëm e vërteta.

Një shoqeje luan nuk i pëlqen kurrë të luajë me letra të fshehura. Nëse ka diçka që nuk shkon, ua thotë menjëherë dhe jo pas shpine. I pëlqen që në fillim të vendosë disa rregulla në shoqëri, një prej të cilave është parimi i sinqeritetit dhe reciprocitetit. Di të jetë një mike besnike që di të falë në mënyrë të pakufizuar mbështetje dhe dashuri të sinqertë.

3.Është “pakëz” e komplikuar, por e adhurueshme: E vendosëm ndajfoljen ‘’pakëz” mes thonjash pasi Luani është shumë i komplikuar në të vërtetë. Është e vështirë të gjesh një moment paqeje me të pasi natyra lunatike dhe shumë kërkuese, më shumë seç duhet do të thonim, e pengon shpeshherë të lëshojë veten në raporte shoqërore. Por, kur e bën dijeni se keni fituar një mike besnike dhe të adhurueshme që di të falë në mënyrë të pakufizuar mbështetje dhe dashuri të sinqertë.