Kush janë çiftet e shenjave të Horoskopit që bien në dashuri me shikim të parë

Dashuria me shikim të parë është zakonisht ajo që ndodh në filma dhe shumë më e vështirë në jetën reale. Për disa shenja të Horoskopit, megjithatë, ndonjëherë yjet janë në linjë dhe takohen me njëri-tjetrin, dashuria vjen shpejt. Kur dy shenja të Horoskopit priren të ecin shpejt në jetën e tyre romantike do të thotë se ato janë të pajtueshme me njëra-tjetrën dhe ajo që shohim në filmat romantikë mund të bëhet lehtësisht realitet. Çdo shenjë e Horoskopit bie në dashuri me ritmin e vet. Për disa, si Ujori dhe Bricjapi, ritmi nuk është saktësisht i ngadaltë, por le të themi se durimi është një virtyt. Nga ana tjetër janë shenjat e Horoskopit zemërhapur në romancën e vërtetë dhe besimi për t’u dashuruar me të parën. Këto shenja të Horoskopit është e vështirë të ngadalësohen dhe përjetojnë një kaos romantik.

Dashi & Luani

Dashi udhëhiqet nga Marsi, planeti i lidhur me pasionin dhe agresionin, ndaj kur shikojnë dikë, e ndjekin pa frikë. Luanit i pëlqen të jetë i dashur, ndaj mirëpret me kënaqësi vëmendjen vendimtare të Dashit. Ndihmon gjithashtu që të dy të kapërcejnë shpejt ndjenjat e lënduara dhe të kenë një trazim të ëmbël për t’u rihapur me dikë që ka vlerë për ta.

Gaforrja dhe Peshqit

Të dyja janë shenja uji dhe përputhen me njëra-tjetrën. Gaforrja priret të jetë paksa e turpshme në fillim, e hapur për një aventurë romantike, por Peshqit kanë një mënyrë për ta nxjerrë atë nga guaska e tij falë natyrës së tij të dashur dhe të butë. Lidhja e Peshqve me Plutonin, planetin e intuitës, i lejon atij të shohë vërtet Gaforren dhe të presë atë që i nevojitet për t’u ndjerë i kënaqur: sigurinë emocionale. Nga ana tjetër, Gaforrja dëshiron një lidhje të thellë dhe përkushtim total që e bën realitet fantazinë e Peshqve.

Peshorja dhe Luani

Këto dy shenja të Horoskopit dihet se janë shpirti i festës, kështu që ka shumë mundësi që historia e tyre e dashurisë të fillojë me kontaktin me sy në një dhomë të mbushur me njerëz. Lidhja e tyre është karizmatike dhe të dy kanë ngrohtësi dhe sharm. Sapo Luani vendos të pëlqejë dikë, nuk ka frikë të japë gjithçka dhe lidhja e Peshores me Afërditën do të thotë se ata janë vërtet romantikë.