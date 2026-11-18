Qentë mund ta dallojnë kur fytyra e pronarit shpreh një emocion të ndryshëm nga ai që përcjell zëri i tij. Një studim i vogël ka regjistruar në këto rrethana një reagim elektrik më të fortë në trurin e tyre.
Edhe pse shumë pronarë mendojnë se kanë një lidhje të veçantë me qentë e tyre, mënyra si u flasin mund të përcjellë pa dashje sinjale kundërshtuese.
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Hulumtimi, i publikuar në revistën Scientific Reports, analizoi reagimin e qenve ndaj shprehjeve të fytyrës dhe toneve të zërit të pronarëve kur ato tregonin emocione të ndryshme.
Studiuesit konstatuan, për shembull, se një fytyrë e gëzuar e shoqëruar me një zë të zemëruar shkaktonte një reagim elektrik më të madh sesa sinjalet që përputheshin.
Meqë në studim morën pjesë vetëm tre qen, rezultatet mbeten paraprake. Ato tregojnë se truri i kafshëve reagon ndaj mospërputhjes, por nuk dëshmojnë se ato ndiheshin të stresuara apo të hutuara.
Si u zhvillua eksperimenti
Për të regjistruar aktivitetin elektrik të trurit të qenve, ekipi i drejtuar nga dr. Takatomi Kubo i Institutit të Shkencës dhe Teknologjisë në Nara të Japonisë përdori elektroencefalografinë, të njohur si EEG.
Tri kafshëve shtëpiake iu vendosën kapuça të posaçëm me elektroda, nëpërmjet një metode joinvazive.
Secilit qen iu paraqitën materiale ku fotografitë e pronarit me fytyrë të gëzuar ose të zemëruar kombinoheshin me regjistrime të zërit të tij që shprehnin njërin prej këtyre emocioneve.
Në disa raste emocionet përputheshin, si te kombinimi i fytyrës së gëzuar me zërin e gëzuar, ndërsa në raste të tjera sinjalet ishin të kundërta.
Gjatë provës, ekipi analizoi potencialet e lidhura me ngjarjen, të quajtura ERP: ndryshime në aktivitetin elektrik të trurit që lidhen në kohë me një stimul të caktuar.
Këto reagime rezultuan më të theksuara kur emocioni në fytyrë nuk përputhej me tonin e zërit.
Çfarë mund të tregojë reagimi
Kubo thotë se gjetjet sugjerojnë një ndjeshmëri të mundshme të qenve ndaj mospërputhjes midis sinjaleve emocionale që shohin dhe dëgjojnë nga pronarët e tyre.
Sipas tij, reagimi më i fortë mund të pasqyrojë vëmendje më të madhe, përpjekje për të përpunuar së bashku të dyja sinjalet ose përballje me diçka që nuk përputhet me pritshmëritë e kafshës.
Studime të mëparshme kanë treguar se emocionet njerëzore shkaktojnë te qentë ndryshime në sjellje, në ritmin e zemrës dhe në veprimtarinë e trurit. Eksperimenti i ri synoi të vëzhgonte çfarë ndodh kur sinjalet që ata marrin përcjellin mesazhe të ndryshme.
“Studimi ynë ofron një mënyrë për të hetuar se si qentë përpunojnë sinjale kontradiktore, duke përdorur regjistrime joinvazive të aktivitetit të trurit”, tha Kubo.
Ai shtoi se, pas verifikimeve të tjera, kjo metodë mund të ndihmojë për të kuptuar ndikimin e komunikimit njerëzor gjatë kujdesit dhe trajnimit të përditshëm.
Ekipi planifikon ta përsërisë eksperimentin me më shumë qen, për të kontrolluar nëse gjetjet mbeten të njëjta në një kampion më të gjerë.
Sinjalet e maceve mund të keqkuptohen
Një studim tjetër, i kryer nga shkencëtarë të Universitetit të São Paulos, analizoi se si macet u kërkojnë ndihmë njerëzve.
Macet u përballën me një detyrë të pazgjidhshme që përfshinte ushqimin e tyre të preferuar, herë me pronarin të pranishëm dhe herë në mungesë të tij.
Në prani të pronarit, ato mjaullinin më shpesh dhe shpesh qëndronin të palëvizura duke e parë drejt. Kur pronari mungonte, macet prireshin ta shikonin derën në heshtje.
Rezultatet sugjerojnë se në atë situatë mjaullima ishte një mënyrë për të shprehur nevojën ose për të kërkuar ndihmë dhe nuk duhej kuptuar domosdoshmërisht si shenjë afeksioni.