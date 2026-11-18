Një hulumtim ka gjetur lidhje mes moshës së marrëdhënies së parë seksuale dhe simptomave depresive në moshë madhore. Por të dhënat nuk vërtetojnë se 19 vjeç është mosha e duhur për këdo, pasi ndikim kanë edhe të ardhurat, arsimimi dhe rrethanat e jetës.
Studimi i ri shqyrtoi nëse koha kur një person nis jetën seksuale për herë të parë mund të ketë lidhje me shëndetin e tij mendor në vitet e mëvonshme.
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Edhe pse rezultatet janë interpretuar si mbështetje për idenë se mosha ideale është 19 vjeç, tabloja është më e ndërlikuar. Sipas analizës, lidhja me depresionin u dobësua ndjeshëm pasi u morën parasysh faktorë të tjerë, përfshirë gjendjen ekonomike, arsimimin dhe sjelljet që ndikojnë në shëndet.
Hulumtimi u udhëhoq nga dr. Kaifa Tang, nga Universiteti i Mjekësisë Tradicionale Kineze të Guizhou-t, dhe u botua në The Journal of Sexual Medicine.
Çfarë treguan rezultatet?
Ekipi analizoi të dhënat e 4.907 personave pjesëmarrës në Anketën Kombëtare Amerikane të Shëndetit dhe Ushqyerjes, të mbledhura nga viti 2013 deri në vitin 2016. Ky program përfshin si pyetësorë, ashtu edhe kontrolle mjekësore.
Analiza u përqendrua te mosha kur pjesëmarrësit thanë se kishin kryer marrëdhënie seksuale për herë të parë dhe te simptomat e depresionit në moshë të rritur.
Në vlerësimin fillestar, ata që e nisën jetën seksuale më vonë, në përgjithësi, raportonin më pak shenja depresive. Kjo lidhje ishte më e dukshme te gratë.
Sipas modelit statistikor, rezultatet e lidhura me depresionin binin sa më e lartë të ishte mosha e marrëdhënies së parë, deri në moshën rreth 17 vjeç. Më pas ato qëndronin kryesisht të pandryshuara deri rreth moshës 19 vjeç e gjysmë, kur shënohej një rritje e vogël.
Këto rezultate nuk përcaktojnë se kur duhet ta nisë jetën seksuale një individ dhe nuk dëshmojnë se fillimi më i hershëm apo më i vonshëm shkakton depresion.
Faktorët ekonomikë ndikuan në rezultatet
Kur studiuesit përfshinë në analizë ndryshimet në të ardhura e arsimim, si dhe sjellje të tilla si pirja e duhanit, lidhja e vërejtur në fillim u zbeh dukshëm.
Pas llogaritjes së të ardhurave, lidhja mes nisjes së hershme të jetës seksuale dhe depresionit thuajse nuk vihej më re te burrat, por te gratë mbetej e dallueshme.
Sipas autorëve, kjo marrëdhënie mund të ndikohet nga disa rrethana që ndërthuren mes tyre, ndër të cilat mundësitë për arsimim, siguria ekonomike, shëndeti dhe marrëdhëniet shoqërore.
Çfarë tregoi shqyrtimi gjenetik?
Për të hetuar më tej, studiuesit përdorën edhe një teknikë të njohur si randomizim mendelian. Ajo përdor variante gjenetike që lidhen statistikisht me një tipar, për të analizuar nëse mund të ketë lidhje mes tij dhe një rezultati shëndetësor.
Ekipi kërkoi në baza të mëdha të dhënash variante të lidhura me moshën e marrëdhënies së parë seksuale dhe kontrolloi nëse ato kishin gjithashtu lidhje me depresionin.
Në analizën fillestare, variantet që shoqëroheshin me nisjen më të vonë të jetës seksuale lidheshin me rrezik më të ulët për depresion.
Megjithatë, kur u përfshinë të ardhurat familjare të vlerësuara në bazë të të dhënave gjenetike, kjo lidhje nuk u dallua më te gratë apo te burrat.
Pse duhen interpretuar me kujdes përfundimet?
Autorët theksojnë se kjo metodë ka kufizime. Sjellje të ndërlikuara, përfshirë moshën e marrëdhënies së parë seksuale, nuk përcaktohen vetëm nga gjene të veçanta.
Variantet e gjetura mund të kenë lidhje edhe me prirjen për të marrë rreziqe, kujdesin gjatë marrjes së vendimeve ose tipare më të gjera shoqërore dhe ekonomike.
Arsimimi doli gjithashtu si faktor me rëndësi, veçanërisht për gratë. Arsimi dhe të ardhurat mund të ndikojnë njëkohësisht si në shëndetin mendor, ashtu edhe në rrethanat e nisjes së jetës seksuale.
Për këtë arsye, rezultatet nuk mbështesin përfundimin e thjeshtë se mosha e marrëdhënies së parë përcakton shëndetin mendor në të ardhmen.
Studimi tregon se në këtë çështje ndërthuren faktorë ekonomikë, shoqërorë dhe të sjelljes. Ai nuk përcakton një moshë universale “të duhur” dhe nuk duhet të shërbejë si shkak për t’i bërë presion dikujt që të nisë jetën seksuale në një kohë të caktuar.