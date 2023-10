Kundërshtimi Venus-Saturn/ 3 shenjat e Horoskopit përballen me probleme në çift

Tashmë e dimë se tetori është një muaj mjaft i vështirë dhe do të vazhdojë me ritme të vështira deri në fund. Prej ditës 10/10 kemi një ngjarje shumë të rëndësishme astrologjike, e cila pritet të sjellë probleme sidomos te shenjat e ndryshueshme. Kjo është, tek Binjakët, Virgjëresha dhe Shigjetari.

Në thelb, ky kundërshtim bllokon ndjenjën dhe ne mund të mendojmë se nuk po gjejmë përgjigjen që kërkojmë në një marrëdhënie. Pavarësisht përpjekjeve tona, do të hasim në diskutime pa rrugëdalje, të cilat do të sjellin humor kritik, pesimizëm dhe ndjenja negative.

Ka shumë mundësi që në periudhën e ardhshme të na pushtojë pasiguria, dhe të zgjedhim nëse do të largohemi nga partneri, duke kërkuar vetminë. Cilat preken më shumë nga shenjat e Horoskopit?

Binjakët

Ka mundësi që këto ditë të përplaseni me partnerin ose me ata që keni pranë ose të ndjeni se të tjerët nuk i kuptojnë ndjenjat tuaja. Ju mund të dëshironi të shtrini dorën dhe të tregoni dashuri, por me shumë mundësi do të përballeni me ftohtësi ose indiferencë. Klima që do të mbizotërojë në marrëdhëniet tuaja me siguri do t’ju prishë psikologjinë dhe do të dëshironi të mbylleni. Por kjo opozitë ka edhe diçka pozitive. Ju fton të ndërprisni lidhjet me të kaluarën dhe të lini pas njerëz dhe situata që ju lëndojnë njëherë e përgjithmonë.

Virgjëresha

Afërdita është në shenjën tuaj dhe kjo do të thotë se është koha për të gjetur përsëri veten dhe për t’u kujdesur për pamjen tuaj. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se nuk do të ketë ditë të vështira, siç është kjo e sotmja. Kundërshtimi i Saturnit do t’ju kthejë në realitet. Problemet dhe pengesat mund të rrëzojnë vetëbesimin dhe psikologjinë tuaj këto ditë, dhe është e mundur që të ndiheni të papërshtatshëm ose se duhet të përpiqeni shumë. Shumë prej jush mund të përballen me një dilemë dhe duhet të marrin një vendim të rëndësishëm në lidhje me të ardhmen e marrëdhënies tuaj ose në jetën tuaj profesionale.

Shigjetarët

Në periudhën e ardhshme do të fokusoheni në karrierën dhe jetën tuaj profesionale. Ka shumë të ngjarë që këto ditë të bini në konflikt me eprorët ose autoritete ose të ndjeni se përpjekjet dhe përpjekjet tuaja nuk njihen, gjë që do t’ju dekurajojë dhe mund të rrëzojë psikologjinë tuaj. Sidoqoftë, në asnjë rrethanë nuk duhet ta lini poshtë. Kushtojini vëmendjen dhe energjinë tuaj çështjeve që janë të rëndësishme për ju, por mos i neglizhoni plotësisht marrëdhëniet personale, sepse atëherë mund të fillojnë ankesat.