“Kujdes financat …”, Horoskopi i ditës së shtunë, 2 Dhjetor 2023

Dashi

Venusi do ua beje jetën ne çift edhe me te bukur sot. Do ia shprehni pa fund ndjenjat atij qe dashuroni dhe do drithëroheni kur te jeni pranë tij. Beqaret nuk do kenë komplekse dhe me shume gjasa do mendojnë te krijojnë një lidhje me personin qe kane pak kohe qe e njohin. Ne planin financiar klima do jete e dyzuar. Kujdes me shpenzimet e tejskajshme.

Demi

Te gjithë ata qe janë ne një lidhje do jene me te sinqerte me personin qe kane ne krah dhe nuk do i mbajnë atij asnjë te fshehte. Ne këtë mënyrë marrëdhënia e tyre do përmirësohet ndjeshëm. Beqaret do hedhin hapat e para drejt një angazhimi serioz. Ne planin financiar do iu duhet te merrni masa drakonike ne mënyrë qe ta stabilizoni sa me shpejt situatën.

Binjaket

Nëse jeni ne një lidhje qe prej shume kohesh asgjë nuk do shkoje ashtu si e kishit menduar. Partneri nuk do përkujdeset aq sa duhet dhe do iu qëndrojë me larg se me pare. Beqaret nuk duhet te rrezikojnë asgjë vetëm për gjetur dashurinë. Asnjëherë nuk i dihet si vjen jeta. Ne planin financiar problemet do jene te shumta, por jo dhe aq alarmuese.

Gaforrja

Do jeni shume ëndërrimtare gjate kësaj dite dhe do kërkoni nga partneri gjera te pamundura. Mos e prishni atmosferën e ngrohte qe ishte krijuar mes jush sepse do jete e vështirë t’i riktheheni se njëjtës gjë. Beqaret edhe sot do ndihen te vetmuar sepse nuk do e gjejnë personin e ëndrrave. Financat do jene ne gjendje me te mire dhe mund te hiqni ndonjë para mënjanë.

Luani

Sot do e bëni gjithçka ne bashkëpunim me partnerin tuaj dhe nuk do keni as mosmarrëveshjen me te vogël me te. Toleranca dhe mirëkuptimi do mbizotërojë gjate gjithë kohës. Beqaret me shume gjase do fillojnë një histori te bukur dashurie me një person te veçante. Ne planin financiar do tregoheni te kujdesshëm dhe nuk do shpenzoni kuturu.

Virgjeresha

Do mendoni vetëm për veten tuaj gjate kësaj dite dhe pa dashje mund ta lëndoni shume partnerin tuaj. Tregohuni paksa me te kujdesshëm. Beqaret nuk do e mendojnë gjithë kohës krijimin e një lidhjeje, por do dalin me miqtë dhe do argëtohen pa fund. Financat do jene shume te mira. Përfitoni nga kjo për te bere shpenzimet me te domosdoshme.

Peshorja

Sot do e konsolidoni edhe me tepër lidhjen qe keni krijuar dhe do filloni te thurni plane mbi te ardhmen. Partneri do beje lëshime pa fund. Beqaret do e kenë mendjen vetëm tek fillimi i aventurave pasionante dhe jo tek krijimi i një lidhjeje te qëndrueshme. Do iu plotësohen dëshirat. Ne planin financiar do keni fat dhe do kryeni transaksione te rëndësishme.

Akrepi

Duhet t’i shtoni pak me shume dozat e fantazisë gjate kësaj dite nëse doni qe marrëdhënia ne çift te shkoje ashtu si duhet. Partneri nga ana e tij do beje sa te mundet. Beqaret me mire te qëndrojnë edhe sot etem sepse nuk është dita e duhur për te pasur njohje te reja. Sektori material do jete i qëndrueshëm. Mundohuni ta mbani sa me shume këtë situate.

Shigjetari

Do ngrini shume pikëpyetje për jetën tuaj ne çift gjate kësaj dite dhe nuk do dini çfarë rruge te ndiqni. E mira do jete te flisni hapur me partnerin sepse vetëm me te mund te gjeni një zgjidhje te përshtatshme. Beqaret nuk do kenë asnjë te re ne planin sentimental. Ne planin financiar pritet një dite e vështirë dhe e mbushur me probleme. Tregohuni te kujdesshëm.

Bricjapi

Do tregoheni me te hapur me partnerin tuaj gjate kësaj dite dhe do keni mundësi te flisni për gjithçka qe iu shqetëson. Ai do jete i gatshëm t’ua plotësojë qejfin. Beqaret nuk do kenë fat ne dashuri edhe pse do mundohen shume qe te gjejnë dike. Ne planin financiar çdo gjë do jete ne varësi te sjelljes suaj kohet e fundit. Nëse nuk jeni treguar te kursyer do keni probleme.

Ujori

Dite shume normale kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Bashkëpunimi dhe komunikimi do vazhdoje gjate gjithë kohës. Beqaret duhet te tregohesh shume te matur dhe te mos joshin cilindo qe do iu dale përpara. Mund te ndeshni persona qe do t’iu lëndojnë. Ne planin financiar do jeni mjaft optimiste dhe do arrini ta përmirësoni situatën.

Peshqit

Ne përgjithësi jeta juaj ne çift do jete e mbrojtur nga yjet. Komunikimi me partnerin do jete i mire dhe kështu do mund te zgjidhni me qetësi çdo mosmarrëveshje qe keni pasur. Beqaret do jene mjaft te favorizuar ne dashuri. Me ne fund ata nuk do ndihen me vete sepse dikush do ua beje ditën me te bukur. Financat do jene te paqëndrueshme prandaj kujdes kur te shpenzoni.