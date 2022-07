Kryesisht femrat me këtë sëmundje janë mbipeshë, mjekja Daka: Regjimi i plotë ushqimor që e mban nën kontroll

Mjekja nutricioniste Albana Daka ndau disa këshilla për personat që kanë probleme me tiroidet dhe regjimin ushqimor që ata duhet të ndjekin për t’i mbajtur në kontroll.

Daka u shpreh për moderatorin Alban Musa se problematikat më të mëdhaja janë me mungesën e jodit dhe kjo kuptohet te fëmija sapo lind vetëm me anë të një testi.

Sipas mjekes, nëse kapet që në stadin e parë bëhet trajtimi menjëherë dhe shumë më lehtë.

“Problematikat më të mëdhaja janë me mungesën e jodit apo me ato që ne i themi gjendje të hipotiroidizmit, pasi numri i rasteve është shumë më i madh me hipotiroidizëm. Hormonet e tiroideve janë pjesë që në të ditët e para të lindjes, pasi bëhet testimi.

Nëse e kapim që në stadin e parë bëhet trajtimi menjëherë dhe shumë lehtë tek fëmija. Nëse nuk kapet që në stadin e parë, pra nuk bëhet ky testim, atëherë pas vitit të parë zakonisht kemi probleme kryesisht në prapambetje mendore në moskoordinimin e fëmijës, të cilat bëhen më të vështira për t’u menaxhuar me mjekime në qoftë se e fillojmë pas vitit të parë të jetës”.

Daka theksoi se regjimi ushqimor është hallkë shumë e rëndësishme sepse te një person me tiroide kryesisht te femrat kemi një peshë të ekzagjëruar.

“Regjimi ushqimor është hallkë shumë e rëndësishme sepse te një person me tiroide kryesisht te femrat kemi një peshë të ekzagjëruar për shkak të uljes së ritmit të metabolizmit. Kemi vështirësi në dalje jashtë, kemi rritje të yndyrnave dhe të treja këto mund të mirëmenaxhohen padyshim me regjimin ushqimor korrekt, por edhe me marrjen e suplementeve për të ulur goditjen që sistemi jonë imunitar i bën tiroidet”.

Më poshtë do të gjeni një regjim ushqimor se si duhet të ushqehet një person me probleme të tiroideve: