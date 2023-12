Krishtlindje të qeta apo me stres? Horoskopi i datës 25 dhjetor 2023

DASHI

Fatkeqësisht disave do t’u duhet t’i kalojnë Krishtlindjet duke punuar, por në përgjithësi do të ketë një rikuperim të qartë në krahasim me të shkuarën e afërt. Kujdes nga humori i keq i shkaktuar nga Hëna e trazuar. Nata e Vitit të Ri do jetë e këndshme dhe në fakt do të ketë një projekt që do të duhet të rikuperohet sa më shpejt.

DEMI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e hënë 25 dhjetor 2023), gjatë ditës së Krishtlindjes do t’ju duhet t’i kushtoni vëmendje maksimale sferës sentimentale. Yjet do të ndihmojnë në aftësinë e mirë të veprimit. Më mirë të shmangni konfliktet në ditët në vijim.

BINJAKËT

Krishtlindjet fillojnë me Hënën në shenjën tuaj, por kushtojini vëmendje stresit që duhet të mbani nën kontroll gjatë orëve të ardhshme. Në ditët në vijim do të ketë disa opozita planetare që nuk do të kënaqin dashurinë.

GAFORRJA

Dita e Krishtlindjes do të jetë vërtet intriguese me një Venus të favorshëm. Momenti i reflektimit. Nuk do mungojnë intuitat e mira në datën 26. Dashuria do të rikthehet si protagoniste natën e ndërrimit të viteve. Guximi!

LUANI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e hënë 25 dhjetor 2023), nata e Krishtlindjeve do të jetë më e kuptueshme se zakonisht. Nuk duhet të nënvlerësoni propozimet e reja. Afërdita do të jetë sërish aktive nga data 29. Përsa i përket natës së ndërrimit të viteve do t’ju ​​duhet të vendosni në rregull disa punë të papërfunduara.

VIRGJËRESHA

Krishtlindjeve do t’ju mungojë pak qetësia, por nuk do t’ju duhet të mendoni për problemet e punës, sepse disa do të mund të nisin nga supozimet e reja. Në natën e Vitit të Ri do të ketë shumë më tepër reflektim sesa rekreacion.

PESHORJA

Hënë e favorshme dhe takime intriguese gjatë gjithë ditës së Krishtlindjes. Vitin e ardhshëm do të keni mundësi të zgjidhni një mosmarrëveshje të hapur. Nevojitet maturi me shumë shenja ndërsa në fund të vitit do të arrijnë të sqarojnë dyshimet në dashuri.

AKREPI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e hënë 25 dhjetor 2023), do të keni një Krishtlindje vërtet të qeta, por në datën 26 do t’ju duhet të përballeni me disa probleme. Dy ditët e fundit të vitit do t’i shohin të lindurit e kësaj shenje përballë sfidave të reja profesionale.

SHIGJETARI

Në dashuri nuk do t’ju duhet të nxisni konflikte, veçanërisht në ditët e festave. Krishtlindjet të jetohen në paqe dhe më pas të lihen gjatë natës së Vitit të Ri.

BRICJAPI

Shumë prej jush do të marrin dhuratën shumë të dëshiruar nga personi që dashuron dhe ndryshimet që do t’ju kthejnë jetën përmbys do të jenë të favorshme. Kujdes në datën 26 sepse mund të ketë pak trazira në dashuri. Viti do të mbyllet me Jupiterin dhe Saturnin të favorshëm.

UJORI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e hënë 25 dhjetor 2023), duhet të flisni qartë dhe pa filtra. Bëjeni nëse nuk doni të humbni durimin në ditën e Krishtlindjes. Ka nga ata që duhet të bëjnë një zgjedhje të rëndësishme në punë. Nëse qielli do të jetë i ndërlikuar në 28 dhjetor, në natën e ndërrimit të viteve mund të lini që provokimet të rrëshqasin nga supet tuaja.

PESHQIT

Shumë prej jush do të mund të përjetojnë një Krishtlindje të qetë duke shmangur polemika të panevojshme. Do të duhet të përpiqeni të gjeni një qetësi të humbur. Do të ketë një rilindje sentimentale me një Hënë të favorshme.