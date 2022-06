Kripë dhe vaj e ulliri për të shpëtuar njëherë e mirë nga kjo dhimbje e përhapur

Pra, ndërsa medikamentet për dhimbjet mund të jenë një pjesë e dobishme e një plani të trajtimit ,për fat të mirë, ekzistojnë shumë trajtime natyrore që mund të zvogëlojnë varësinë tuaj nga medikamentet duke u kujdesur për faktorin që nxit dhimbjen në vendin e parë – inflamacion.

Nëse jeni në gjendje të zvogëloni inflamacionin tuaj, dhimbja juaj do të ulet. Nyjet tuaja do të ndihen më pak të ngurta dhe do të lëvizin më lehtë.

Një dietë e lartë me fruta, perime dhe shumë ujë ndikon në zvogëlimin e inflamacionit, por nuk është gjithmonë e mjaftueshme. Vaji I ullirit dhe kripa janë kombinimi perfekt për të shpëtuar nga kjo dhimbje. Vaji i ullirit rekomandohet shumë nga vajrat bimore, sepse ai është nxjerrë natyrshëm, dhe nuk ka kimikate. Është i lartë me një grup antioksidantësh të quajtur polyphenols, të cilat sipas studimeve tregojnë se janë në gjendje të ngadalësojnë plakjen e qelizave tuaja.

Kripa e detit është një lloj i kripës që përmban shumë më shumë vlera ushqyese sesa kripa normale. Kjo e fundit është e përpunuar shumë për të hequr mineralet dhe për të parandaluar grumbullimin, kripa e detit është më e fortë, por siguron një sasi të mirë të magnezit, kaliumit, kalciumit, bakrit dhe zinkut.

Për shkak se kripërat e detit eshte mbledhur dhe jo të përpunuara, niveli i këtyre mineraleve ndryshon në varësi të burimit. Masazhoni vendin ku keni dhimbje me këto dy përbërës dhe do të ndiheni më të lehtësuar.