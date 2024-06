Kondicioneri juaj konsumon shumë energji elektrike? Ja si mund ta reduktoni atë

Temperaturat e larta dhe jeta pa ajër të kondicionuar është pothuajse e paimagjinueshme. Megjithatë, sapo të marrësh telekomandën, lind një pyetje tjetër, sa do të jetë fatura e energjisë elektrike.Konsidiciore

A po kurseni vërtet energji elektrike duke fikur kondicionerin kur nuk jeni në shtëpi apo është më mirë ta lini kondicionerin të funksionojë në të njëjtën temperaturë gjatë gjithë ditës?

Ekspertët thonë se sistemi i ftohjes së hapësirës funksionon më mirë kur punon me shpejtësi të plotë, jo kur punon në intervale më të shkurtra me shpejtësi më të ulët.

Konkretisht, është më mirë ta lini kondicionerin të funksionojë me fuqi të plotë për një kohë të shkurtër dhe më pas ta fikni kur të ftohet dhoma, sesa ta lini të funksionojë gjithë ditën në të njëjtën temperaturë.

Në këtë funksionim me intensitet të plotë, kondicioneri jo vetëm që do t’ju kursejë para, por edhe do të largojë lagështinë nga dhoma.

Gjithashtu, kur vjen puna te kursimet dhe klimatizimi, nuk mund ta anashkalojmë termostatin. Nëse e vendosni termostatin e kondicionerit në një temperaturë më të lartë, le të themi se ndryshimi midis temperaturës së dhomës dhe temperaturës së jashtme nuk është më shumë se shtatë gradë, do të kurseni shumë.

Sipas disa të dhënave, kondicionerët përdorin tre deri në pesë për qind më pak energji me çdo shkallë të ngritur në termostat.