Kjo pije natyrale rrit rrezikun e kancerit të gjirit me 80%

Qumështi rrit rrezikun e kancerit të gjirit me 80% siç pretendojnë disa studime, diçka që shumëkush me siguri nuk do ta besonte.

Studimi i kryer në Universitetin Loma Linda në Kaliforni dhe i financuar nga Instituti Kombëtar i Kancerit dhe Fondi Global i Kërkimit të Kancerit në Mbretërinë e Bashkuar, dha alarmin për konsumin e qumështit.

Në studim, studiuesit analizuan të dhënat nga një grup prej 50,000 femrash gjatë një periudhe prej tetë vjetësh. Grave iu kërkua të përgjigjen në pyetësorët në lidhje me zakonet e tyre të të ngrënit dhe u duk se gjysma e tyre ishin vegjetarianë dhe pinin qumësht soje, ndërsa të tjerët konsumonin qumësht të plotë.

Eksperimenti filloi me qëllimin për të përcaktuar lidhjen midis konsumit të sojës dhe kancerit të gjirit, tha Gary E. Fraser, i cili drejtoi studimin.

Siç tregohet në studim, 1057 gra u shfaqën nga kanceri i gjirit. Duke qenë se studiuesit nuk mund të gjenin një lidhje midis sojës dhe kancerit të gjirit, ata arritën në përfundimin se qumështi i freskët ishte “fajtori”.

“Ngrënia e qumështit të plotë natyral çdo ditë, edhe në sasi të vogla, mund të rrisë rrezikun e kancerit të gjirit deri në 80%”, paralajmëroi Fraser.

“Ne zbuluam se në sasi relativisht të ulëta, më pak se një filxhan në ditë, kishte një rritje të mprehtë të rrezikut të kancerit të gjirit. Me një filxhan në ditë, pamë më shumë se 50% rritje të rrezikut. “Me dy deri në tre filxhanë në ditë, rreziku u rrit me 70 deri në 80%,” shtoi ai.

Gjetjet e hulumtimit potencialisht mund t’i atribuohen stimuluesve natyralë që gjenden në qumështin e plotë.