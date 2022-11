Kjo pije është më e rënda për zemrën tuaj, nëse jeni mbi 40 vjeç mos e konsumoni

Ndërsa rriteni, filloni të mendoni gjithnjë e më shumë për efektet e alkoolit në shëndetin tuaj. Ka disa pije alkoolike që duhen shmangur sepse kanë një efekt të keq në zemër.

Në radhë të parë është rumi i përzier me Coca-Cola. Në një intervistë për revistën ‘Eat This, Not That’, Dr. Lisa Young shtoi se në fakt çdo pije alkoolike e kombinuar me pije të gazuara është e pashëndetshme për zemrën.

Hulumtimet e publikuara së fundmi në Gazetën e Kolegjit Amerikan të Kardiologjisë zbuluan se ata që konsumojnë rregullisht pije të gazuara kanë një rrezik në rritje të sëmundjeve të zemrës dhe goditjes në tru. Në kombinim me alkoolin, ato mund të jenë fatale.

Një pije tjetër që duhet shmangur është Pina Colada.

“Është bërë me rum, lëng ananasi dhe qumësht kokosi, të cilat janë të larta në sheqer dhe yndyra të ngopura”, tha Young.

Yndyrnat e ngopura rrisin nivelin e LDL, ose kolesterolit të keq, i cili çon në komplikime të zemrës.

Një tjetër pije jo e shëndetshme është çaji i ftohtë i Long Island sepse është i pasur me sheqer dhe kalori.

“Ai përmban alkool, shurup, koks dhe disa përbërës të tjerë të ëmbël dhe të thartë që janë të dëmshëm për zemrën”, tha ajo.

Çaji i ftohtë i Long Island është i shijshëm dhe padyshim do t’ju deh shumë më shpejt se shumica e koktejeve, por kini kujdes sepse sheqeri dhe alkooli i tepërt në fund të fundit nuk janë një ide e mirë./albeu.com/