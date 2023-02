Kjo është pija ideale për të përballuar ditët e ftohta

Nuk ka asgjë më të mirë për ditët e ftohta të dimrit sesa një pije e nxehtë. Kafeja, çaji, kamomili dhe shumë infuzione të tjera mund të na ngrohin kur temperaturat jashtë bien nën zero. Sipas mendimit tonë, zgjidhja më e mirë për një pije të nxehtë është çokollata, sepse kombinon terpenin pas utilitarit (është edhe pije edhe ëmbëlsirë) dhe ka kaq shumë variacione për të zgjedhur.

Sot ju ofrojmë një recetë veçanërisht të shijshme, e cila ngjan lehtësisht me një ëmbëlsirë, ndaj nëse ndiqni një plan të caktuar diete, konsiderojeni këtë si rostiçeri juaj i ëmbël.

Çfarë do t’ju duhet për pije:

Qumështi

Sheqeri

Couverture me çokollatë ose copëza çokollate

Ngjyra e kuqe e pastë

Ekstrakti i vaniljes

Çfarë do t’ju duhet për kremin e rrahur:

Krem (i ftohtë)

Krem djathi, në temperaturë ambienti

Sheqeri

Ekstrakti i vaniljes

Pak kripë

Si ta bëni atë:

Për çokollatën:

Ngroheni qumështin me sheqerin në zjarr mesatar, duke e trazuar derisa të tretet sheqeri. E heqim nga zjarri dhe shtojmë copat e kuverturës, i trazojmë derisa të shkrihen mirë. Përzieni disa pika të ngjyrës së kuqe dhe ekstraktin e vaniljes. Transferoni në kriklla dhe zbukurojeni me krem ​​pana.

Për kremin e rrahur:

Në një enë rrihni kremin e ftohtë me mikser derisa të bëhet i fortë (rreth 10 deri në 15 minuta). Filloni me një shpejtësi të ulët dhe rriteni gradualisht. Lëreni kremin mënjanë. Në një enë tjetër përziejmë djathin, sheqerin, kripën dhe vaniljen. Përzieni kremin me masën e djathit dhe lëreni në frigorifer për pak. Vendosni një lugë sipër çokollatës tuaj të nxehtë dhe shijojeni.