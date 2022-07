Kjo është mosha juaj ideale për tu martuar në bazë të shenjës suaj të Horoskopit

Cili është këndvështrimi i astrologjisë për jetën bashkëshortore dhe në cilën moshë duhet të martoheni sipas shenjës suaj të Horoskopit? Zbulojeni…

Dashi

Personat që i përkasin kësaj shenje kanë zakonisht nevojën për të pasur një partner që në fillim të jetës së tyre. Nga ana tjetër, ata duan të ndihen të pavarur. Nëse gjejnë të duhurin mund të martohen në të 20-at dhe të mos divorcohen kurrë!

Demi

Stabiliteti dhe qetësia, janë vlera të rëndësishme për Demin. Gjetja e partnerit të jetës është një nga synimet kryesore dhe shpeshherë e kanë arritur deri në moshën 25-30 vjeç.

Binjakët

Një Binjak nuk do të kënaqet me asgjë më pak se dashuria absolute! Kjo është arsyeja pse ndoshta nuk ka gjasa që ai/ajo të martohet para se ta gjejë atë ose të vendosë se ai/ajo nuk ekziston, që është rreth 35 vjeç.

Gaforrja

Për shkak se është një shenjë që rrezaton qetësi dhe stabilitet, Gaforrja rrethohet nga shumë shenja kur arrijnë moshën e martesës, e cila është mesatarisht 30. Pra, duke pasur parasysh se ata kanë më shumë gjasa të martohen me dikë të moshës së tyre, kjo është mosha ideale për martesën dhe Gaforret gjithashtu.

Luani

Për Luanin është e vështirë të martohesh në moshë shumë të re. Ai duhet të ndjejë se sezoni i gjuetisë ka mbaruar, pra në fund të të 30-tave!

Virgjëresha

Menjëherë pas pubertetit, Virgjëresha fillon të imagjinojë martesën dhe krijimin e një familjeje. Pra, ka mundësi që ai të martohet herët në të 20-at.

Peshorja

Kjo shenjë është e dashuruar me vetë dashurinë dhe do të gjejë dikë me të cilin duan të martohen herët në jetë, madje edhe në moshën 20-vjeçare. Ka kaq shumë atje që meritojnë të dashurohen nga Peshorja!

Akrepi

Në rastin e Akrepit, pasioni për pavarësi duhet të konkurrojë me pasionin për një partner romantik. Megjithatë, për t’u bindur se një partner romantik ka gjithçka që kërkon, do t’i duhet të kalojë të 35-at.

Shigjetari

Qëllimi jetësor i Shigjetarit është të qëndrojë i lirë sa më gjatë! Kështu, ka mundësi që ai të zgjedhë të shterojë hapësirën biologjike për të pasur një familje dhe të marrë këtë vendim afër të 40-tave.

Bricjapi

Edhe nëse është në një marrëdhënie të qëndrueshme, do të mendojë gjatë para se të marrë vendimin për t’u martuar, sepse dëshiron të jetë i sigurt se nuk po gabon. Gjithashtu, ai dëshiron që lidhja të ketë kaluar shumë prova para se të bëhet zyrtare. Por rreth të 30-ave do të bindet se ka gjetur partnerin ideal.

Ujori

Ka dy kategori Ujorësh, ata që vendosin të martohen në të 20-at e tyre dhe ata që do të presin derisa të rriten dhe të piqen mjaftueshëm përpara se të marrin një vendim. Në fund të fundit, për përfaqësuesit e kësaj shenje mosha nuk është gjë tjetër veçse një numër.

Peshqit

Peshqit në përgjithësi kanë frikë nga marrëdhëniet serioze dhe martesa është diçka që do ta vonojnë për aq kohë sa të munden. Ndoshta rreth moshës 35-vjeç kanë vendosur. /TAR/