Këto ushqime “kanë gisht” në përkeqësimin e humorit tuaj

Karbohidrate të rafinuara

Ju mund të dëshironi gjëra si, bukë të bardhë dhe sodë kur jeni në depresion, por hulumtimet tregojnë se ngrënia e shumë karbohidrateve të rafinuara është e lidhur me depresionin. Lajmi i mirë është se një dietë e pasur me drithëra të plota zvogëlon rrezikun e depresionit.

Sheqer

Ashtu si karbohidratet e rafinuara, sheqeri është lidhja e parë me depresion. Një dietë me sheqer të lartë mund të rrisë inflamacionin në të gjithë trupin dhe trurin dhe kërkimet e fundit e lidhin inflamacionin e trurit me një rrezik më të lartë depresioni. Evitoni banakun e ëmbëlsirave kur dëgjoni blutë që vijnë dhe merrni një alternativë të shëndetshme kur keni dëshirë të madhe për sheqer.

Ushqime të përpunuara

Mund të duket sikur një kanaçe supë është mënyra më e lehtë për të ushqyer trupin tuaj kur jeni të ulët në energji dhe ndiheni në depresion, por mendohuni dy herë para se të kapni hapësin e kanaçes.

Yndryrnat

Nëse jeni duke luftuar me depresionin, do të dëshironi të qëndroni larg pulës së skuqur, patateve të skuqura dhe ushqimeve të tjera të spërkatura me vajra të hidrogjenizuara. Të njëjtat yndyrna trans të prerjes së arterieve që rrisin rrezikun e sëmundjeve të zemrës mund të rrisin edhe rrezikun e depresionit. Është e natyrshme të dëshirosh ëmbëlsira, ushqime të kripura dhe ushqime të skuqura kur ndihesh poshtë, por kërkimet na tregojnë qartë se një dietë e shëndetshme e pasur me ushqime të plota është më e mirë për humorin tënd. Kufizoni ushqimet ngushëlluese dhe kërkojini një miku ose një njeriu të dashur që t’ju ndihmojë të filloni një plan të shëndetshëm të të ngrënit.