Këto shenja e dinë se ju lëndojnë dhe për këtë arsye zhduken nga jeta juaj

Ata e dinë shumë mirë se çfarë të kanë bërë, sa shumë të kanë bërë keq dhe sa dhimbje të kanë shkaktuar. Megjithatë, në vend që të ulen të flasin me ju dhe të kërkojnë falje, ata zgjedhin të ikin.

BINJAKËT

Binjakët nuk dallohen as për sentimentalizmin dhe as për romantizmin. Nuk po themi se nuk mund të dashurohen, thjesht e kanë shumë të lehtë të kapërcejnë çdo ndjenjë dhe të ecë përpara. Binjakët e dinë se çfarë ju kanë bërë dhe sa shumë ju kanë lënduar. Por mos prisni që ata të kërkojnë falje ose ta diskutojnë me ju. Ai do të zgjedhë fluturimin dhe heshtjen.

UJORI

Nëse Binjakët janë të ftohtë, Ujori është akull. Edhe “më e ftohtë” se një akullnajë. Ai do të shmangë të folurin, ndjenjat e pakëndshme dhe shpjegimet.

SHIGJETARI

Shigjetari është përgjegjës. Ai refuzon të marrë asnjë përgjegjësi dhe nuk dëshiron të vihet në një pozitë të vështirë dhe të kërkojë falje. Ikja është zgjidhja e lehtë për të dhe kuptohet që ai do ta zgjedhë. Ai nuk dëshiron të ketë biseda të vështira dhe duhet të përballet me pasojat e veprimeve të tij.