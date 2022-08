Këto janë ushqimet që pastrojnë veshkat, parandalojnë gurët dhe inflamacionin

Besojmë e dini që veshkat janë përgjegjëse për largimin e mbetjeve nga trupi ynë.

Nëse vuani nga presioni i lartë i gjakut, diabeti ose arteriet e bllokuara, mund të zhvilloni sëmundje të veshkave duke i ndaluar ato të bëjnë punën e tyre siç duhet.

Sëmundjet e veshkave mund të vënë në rrezik jetën tonë, kështu që duhet të kujdesemi për to dhe të sigurohemi t’i mbajmë pastër. Duke qenë se organeve tona të brendshme nuk u bëjmë dot ‘skrab’, të paktën të kujdesemi që të konsumojmë rregullisht këto 9 ushqime.

Perimet me gjethe jeshile

Nëse mami këmbëngul që ju të hani spinaqin apo sallatat me gjethe jeshile, ajo ka të drejtë sepse e di shumë mirë që ato kanë benefite për veshkat. Perimet me gjethe jeshile janë të pasura me vitaminë C dhe K, fibra dhe folate. Ato ulin presionin e lartë të gjakut, balancojnë sheqerin në gjak dhe reduktojnë ngarkesën e veshkave. Dhe ka pafund mënyra për t’i bërë ato pjesë të dietës suaj.

Lëngu i boronicave të kuqe

Ndoshta keni dëgjuar që lëngu i boronciave të kuqe ka shumë benefite për infeksionet e traktit urinar, por ai ndihmon gjithashtu veshkat. Pirja e këtij lëngu pastron veshkat nga gurët e njohur si oksalate kalciumi. Sigurohuni që të zgjidhni lëng organik boronicash. Përveçse i dobishëm, ky lëng është edhe shumë i shijshëm.

Shafrani i Indisë

Inflamacioni në trupin tonë është shkak për sëmundje të ndryshme dhe inflamacioni është një prej tyre. Për t’i pastruar veshkat, bëjeni shafranin pjesë të jetës dhe dietës suaj. Ai përmban kurkumin me veti të mëdha anti-inflamatore. Është gjithashtu i dobishëm për të luftuar sëmundjet në veshka dhe gurët në to. Shtojeni në oriz, tek mishi i pulës ose në smoothie.

Mollët

Një shprehje thotë ‘që një mollë në ditë mban mjekun larg’, por kush e respekton vërtet këtë ritual? Mollët janë të pasura plot me fibra të cilat absorbojnë toksinat, duke lehtësuar punën e veshkave. Mollët gjithashtu reduktojnë inflamacionin në trup dhe bëjnë shumë mirë për aparatin tretës. Mos u mendoni dy herë të hani apo jo një mollë.

Hudhrat

Veshkat duhen trajtuar si një tempull në trupin tuaj. Përndryshe, ato bien viktimë e toksinave dhe inflamacionit. Në këto kushte, sigurohuni t’i bëni hudhrat pjesë të dietës suaj. Hudhra përmban alicin e cila ka veti të fuqishme antioksidante dhe anti-inflamatore. Të dyja bashkë janë shumë të dobishme për veshkat dhe presionin e gjakut.

Gjethet e radhiqeve

Ndoshta lëngu i radhiqeve nuk ju duket shumë i këndshëm për t’u pirë, por veshkat tuaja e adhurojnë atë. Gjethet e radhiqeve përmbajnë flavonoide—antioksidantë të cilët pastrojnë veshkat tuaja dhe gjakun. Ato reduktojnë gjithashtu presionin e lartë të gjakut. Ato gjenden lehtë nëpër kopshte, bahçe e ara. Mund t’i përdorni të ziera ose në sallata. Nëse vuani nga stresi, një filxhan lëng radhiqesh është mënyra më e mirë për të filluar ditën.

Vaji i ullirit

Vaji i ullirit përmban shumë benefite për trupin, por është gjithashtu i dobishëm edhe për veshkat. Ai zvogëlon kolesterolin në gjak, lehtëson dhimbjet që japin gurët e veshkave dhe redukton inflamacionin. Gjendet me lehtësi dhe është i përballueshëm në çmim. Zgjidhni vaj ulliri eksta të virgjër premium. Ai nuk ka kimikate të shtuara gjatë procesit të përpunimit.

Xhinxher

Xhinxheri është shumë i shijshëm dhe i përdorshëm në gjendje të gjallë, në formë pluhuri, në lëngje, si erëz ose si vaj. Ndihmon kundra të vjellave, dhimbjeve, mungesës së oreksit, lodhjes dhe lufton inflamacionin. Duke qenë se inflamacioni është shkak për shumë sëmundje të veshkave, integrojeni sa më shpejt xhinxherin në dietën tuaj.

Lëng limoni

Nëse doni diçka jo vetëm për të pastruar, por edhe për të parandaluar formimin e gurëve në veshka, mbështetuni tek limoni. Lëngu i limonit rrit nivelet e citrateve, të cilat parandalojnë formimin e gurëve. Shtrydhni 4 limonë në ujë të ngrohtë ose të ftohtë dhe pijeni këtë përzierje ngadalë gjatë ditës. Thuajuni lamtumirë gurëve në veshka!