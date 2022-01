Këto janë ushqimet që nxisin urinë, kurrë nuk do të ngopeni prej tyre

Ngrënia e ushqimeve të caktuara mund të shkaktojë urinë dhe ato veçanërisht krijojnë problem nëse janë zgjedhja juaj e parë për ta kënaqur atë.

Disa nga ushqimet thjesht nuk mund të ngopin trupin tuaj, dhe shumica prej tyre janë ato që përmbajnë sasi më të larta të karbohidrateve të tretshme shpejt, si sheqeri dhe mielli i bardhë.

Ja cilat janë ushqimet pas të cilave do të keni uri shumë shpejt.

Dridhera

Mëngjesi i preferuar i shumë njerëzve dhe i vetmi mëngjes që mund të hanë në mëngjes është një kombinim pas të cilit zakonisht qëndrojmë të uritur menjëherë pas një vakti. Nëse jeni adhurues i kornflakes, merrni ato me drithëra integrale, sepse qëndrojnë më gjatë në trup. Mund të provoni t’i përzieni me kos në vend të qumështit të thjeshtë. Proteinat dhe yndyrat ngadalësojnë procesin e tretjes dhe do të ndiheni më të ngopur.

Bukë e bardhë

Trupi do ta metabolizojë këtë ushqim në një kohë shumë të shkurtër, e gjitha sepse është i përbërë nga mielli i bardhë dhe pothuajse pa fibra. Sheqeri në gjak nuk do t’ju ngopë, por do t’ju bëjë të kërkoni përsëri ushqim shumë shpejt.

Supë

Një nga vaktet më të lehta për t’u përgatitur është supa. Edhe pse nuk ka kalori, gjë që është e mirë për ata që mbajnë linjën, pas saj do të ndjeni shumë shpejt zbrazëtinë në stomak.

Karamele ose çamçakëz

Kur ndiejnë uri, për ta ngopur atë, shumë arrijnë drejt ëmbëlsirave të preferuara të fëmijërisë. Megjithatë, në radhë të parë të përbërësve të tyre është sheqeri, që do të thotë se ky truk nuk do t’ju mbajë stomakun për shumë kohë.

Patate të skuqura

Kjo rostiçeri joshëse ndonjëherë është e pamundur t’i rezistosh. Por për shkak të përmirësuesit të shijes që përmban, duke përfshirë ekstraktin e majave, patatet e skuqura do t’ju hapin oreksin. Prandaj, nëse doni të mashtroni stomakun, shmangni këtë ushqim.

Pijet e gazuara

Duhet t’ju ketë ndodhur që pas një kanaçe Coca-Cola të ndjeheni sikur mund të vazhdoni të hani. Këto pije janë të tilla që nuk mund të ngopeni kurrë prej tyre.

Alkool

Birra dhe vera mund të shkaktojnë uri dhe madje edhe teprime. Alkooli shkakton hipoglicemi të lehtë në tru, i cili thërret hormonet për veprim, duke i dërguar një mesazh trupit se është “i uritur”. Duke pirë alkool, ju hani më së shumti Barbecue, diçka yndyrore ose pikante, dhe më pas ne zakonisht arrijmë tek snacks.

Lëngjet e frutave

Nivelet e fruktozës që përmbahen në lëngjet e frutave shkaktojnë nivele të larta të sheqerit në gjak. Prandaj, duke e gëlltitur atë, stomaku juaj do t’ju kërkojë shpejt ta mbushni atë.