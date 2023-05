Këto fruta ju shuajnë etjen menjëherë

Hidratimi i pamjaftueshëm mund të çojë në probleme serioze si lodhje, dhimbje koke, sëmundje të lëkurës, ngërçe, presion të ulët të gjakut dhe takikardi.

Rekomandimi më i përgjithshëm nga ekspertët është konsumimi adekuat i ujit. Megjithatë, hidratimi i nevojshëm mund të arrihet edhe me ndihmën e ushqimit të duhur.

Këtu janë shtatë fruta dhe perime me përmbajtje të lartë uji.

Shalqini

Përmbajtja e ujit: 92%

Një porcion prej 154 g përmban më shumë se gjysmë filxhani (118 ml) ujë, plus fibra dhe shumë lëndë ushqyese të rëndësishme, duke përfshirë vitaminën C, vitaminën A dhe magnezin. Është gjithashtu shumë i ulët në kalori, me vetëm 46 kalori për racion. Përveç kësaj, është i pasur me antioksidantë të fuqishëm.

Luleshtrydhet

Përmbajtja e ujit: 91%

Meqenëse rreth 91% e peshës së tyre përbëhet nga uji, konsumi i tyre kontribuon në mbulimin e sasisë së nevojshme ditore të ujit. Ato përmbajnë shumë fibra, antioksidantë, vitamina dhe minerale, si vitamina C, acid folik dhe mangan. Konsumimi i rregullt i tyre ka treguar se redukton inflamacionin, duke reduktuar shanset për sëmundje të zemrës, diabetit, sëmundjes Alzheimer dhe llojeve të ndryshme të kancerit.

Pjeshka

Përmbajtja e ujit: 89%

Pothuajse 90% e peshës së tyre përbëhet nga uji. Ato ofrojnë shumë vitamina dhe minerale të rëndësishme, të tilla si vitamina A, vitamina C, vitamina B dhe kalium. Përveç kësaj, ngrënia e pjeshkës me lëkurë mund ta pasurojë trupin me antioksidantë. I përbërë kryesisht nga ujë dhe fibra, ju ndihmon të ndiheni të ngopur, ndërsa siguron shumë pak kalori.

Portokallet

Përmbajtja e ujit: 88%

Pothuajse gjysmë filxhani (118 ml) ujë fshihet në një portokall, së bashku me fibra dhe shumë lëndë ushqyese si vitamina C dhe kaliumi, të cilat nxisin funksionin e sistemit imunitar dhe shëndetin e zemrës. Ato janë të pasura me antioksidantë, duke përfshirë flavonoidet, të cilat mund të parandalojnë dëmtimin e qelizave duke reduktuar inflamacionin. Konsumimi i rregullt i frutave, si portokalli, mund të parandalojë formimin e gurëve në veshka, falë acidit citrik që përmban, i cili lidhet me oksalatin e kalciumit përgjegjës për gurët, duke ndihmuar në eliminimin e tyre nga trupi.

Kastravec

Përmbajtja e ujit: 95%

Ai përbëhet pothuajse tërësisht nga uji dhe siguron disa lëndë ushqyese, si kalium dhe magnez. Krahasuar me perimet e tjera të pasura me ujë, kastravecët kanë 8 kalori për 52 gram.

Selino

Përmbajtja e ujit: 95%

Pothuajse gjysmë filxhani ujë (118 ml) siguron një porcion selino, me vetëm 16 kalori për filxhan. Ashtu si perimet e tjera të pasura me ujë, selino mund të ndihmojë në humbjen e peshës. Përveç kësaj, ai përmban fibra dhe lëndë ushqyese të rëndësishme, me një përmbajtje veçanërisht të lartë të kaliumit , duke ju mbrojtur kundër sëmundjeve të zemrës, llojeve të caktuara të kancerit dhe sëmundjeve të lidhura me kockat, si osteoporoza.

Domate

Përmbajtja e ujit: 94%

Mjafton një domate mesatare për të marrë 118 ml ujë. Përveç kësaj, ajo ofron një sasi të konsiderueshme të vitaminave dhe mineraleve, duke përfshirë vitaminat A dhe C që forcojnë imunitetin. Domatet ofrojnë vetëm 32 kalori për 149 gram. Ato janë të pasura me fibra dhe disa antioksidantë dhe ndihmon me parandalimin e kancerit të prostatës.