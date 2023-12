Këto erëza mos i ndani nga kuzhina, ju forcojnë imunitetin dhe ju mbrojnë nga shumë sëmundje

Tre erëza që gjenden pothuajse në çdo dollap kuzhine, mund të na ofrojnë ndjesinë e ngrohtësisë në ditët e ftohta të dimrit.

Por gjithashtu këto erëza forcojnë imunitetin, pasi janë një balsam natyral për shëndetin e përgjithshëm të trupit tonë.

Një filxhan çaj ofron shumë përfitime shëndetësore, të tilla si ulja e rrezikut te diabetit dhe presionit të lartë të gjakut, duke ju mbajtur të hidratuar. Antioksidantët dhe përbërësit e tjerë të vlefshëm në çajrat e mëposhtëm bëjnë magjinë e tyre në heshtje.

Shafran i Indisë

Me ngjyrën e tij karakteristike të verdhë, shafrani i Indisë jo vetëm që i jep ngjyrë ushqimit, por është edhe një përbërës në një zierje për imunitet të fortë, falë kurkuminës. Ky përbërës aktiv mbështet sistemin imunitar duke rregulluar rritjen e qelizave të veta dhe ato që shkaktojnë kancer dhe duke reduktuar inflamacionin në trup. Kështu, konsiderohet veçanërisht e dobishme për njerëzit që vuajnë nga artriti dhe sëmundje të tjera inflamatore. Gjithashtu kjo erëzë ka veti antivirale dhe antimikrobike dhe përdoret tradicionalisht në disa kultura për të lehtësuar simptomat e ftohjes dhe gripit. Thjesht shtoni gjysmë luge çaji pluhur shafran të Indisë në 2 gota ujë dhe lëreni të ziejë. Më pas uleni zjarrin dhe lëreni të ziejë për 5 deri në 10 minuta. Mund të shtoni edhe kanellë ose një fetë limoni.

Jamballi

Jamballi është përdorur në mjekësinë bimore kineze për qindra vjet, sepse ofron shumë përfitime shëndetësore, duke përfshirë vetitë antivirale dhe antimikrobike. Këto përfitime janë për shkak të flavonoideve, një lloj përbërësi bimor që është plot me antioksidantë dhe është njohur se ka veti anti-inflamatore, antidiabetike dhe antikancerogjene. Megjithatë, mos e teproni pasi mjaftojnë 2 deri në 3 filxhanë.

Nenexhik

Ndjesia e ftohtë e mentes është gjithashtu qetësuese. Studimet kanë treguar se nenexhiku ka veti antimikrobike dhe antivirale që mund të ndihmojnë në parandalimin e sëmundjeve, dhe gjithashtu është e pasur me antioksidantë. Çaji gjithashtu ndihmon në rritjen e humorit dhe përmirësimin e shëndetit të përgjithshëm. Mentol dhe metil salicilate, përbërësit kryesorë të nenexhikut, njihen si qetësues të ankthit, reduktojnë dhimbjen dhe pengojnë rritjen e baktereve.

Hibiscus

Lulet e hibiskusit i japin ngjyrën e kuqe karakteristike këtij çaji, i cili është i pasur edhe me antioksidantë, konkretisht me antocianin. Këta përbërës mbrojnë qelizat, indet dhe organet e brendshme duke forcuar membranat qelizore, duke i bërë ato më pak poroze dhe të prekshme nga radikalet e lira. Në të njëjtën kohë, hibiskusi është i pasur me hekur dhe vitaminë C.