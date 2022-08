Këshilla nga të mençurit: Mos ia tregoni askujt këto gjëra për veten tuaj

A jeni ndjerë ndonjëherë sikur keni folur shumë për diçka dhe në fund ju ka dështuar? Njerëzit e mençur, si mësuesit shpirtërorë indianë, të urtët kinezë, udhëheqësit shpirtërorë të indianëve të Amerikës së Veriut, këshillojnë që disa gjëra për veten të mos i zbulohen askujt, por duhet të mbahen si një sekret i çmuar. Dhe ka arsye të mira për këtë, shkruan albeu.com.

Plane të gjera

Mos i tregoni askujt atë që po planifikoni derisa të ndodhë. Të folurit harxhon energjinë që ju nevojitet për të arritur qëllimin tuaj. Shumë njerëz e kanë bindur veten se kur flasin shumë për atë që po planifikojnë, gjithmonë diçka nuk shkon.

Përveçse do të humbisni energji duke folur, ju u jepni mundësinë njerëzve që nuk kanë qëllime të mira t’ju prishin planet.

Heqja dorë nga ai

Nëse keni zgjedhur të hiqni dorë nga komoditetet e jetës moderne dhe të jetoni më të shëndetshëm dhe më pak stresues, mos flisni për këtë. Nuk do të gjeni qetësi shpirtërore nëse heqja dorë është e orientuar vetëm nga aspekti fizik.

Vetëm për shkak se keni hequr dorë nga disa gjëra në jetë nuk do të thotë automatikisht se jeni më i mirë se njerëzit e tjerë, ndaj mos e shikoni në atë mënyrë

Të mirat që bëni

Mos u mburr kur bën një vepër të mirë. Shumë krenari do t’ju rrëmbejë të gjitha bekimet dhe qetësinë shpirtërore që ju sjell ndihma e të tjerëve.

Mirëbërësit e vërtetë rrallë njihen apo dëgjohen. Ndihmojnë në heshtje sepse gjëja më e rëndësishme për ta është të ndihmojnë dikë, jo të duken të mirë në sytë e njerëzve të tjerë.

Guximi dhe heroizmi i tij

Disa sfida janë të dukshme për të tjerët, të tjerët jo. Të urtët thonë se disa njerëzve u jepen sfida të jashtme dhe kur i kapërcejnë ato marrin shpërblime dhe lavdërime. Megjithatë, ka edhe sfida që ndodhin brenda një personi dhe askush nuk di për to.

Pra, kur keni bërë diçka të guximshme për të cilën do të dëshironit të mburreni, mbajeni për vete. Pranë jush mund të jetë një mashkull që ka pasur beteja shumë më të vështira në jetën e tij dhe i ka fituar ato, por ai nuk flet për këtë.

Problemet familjare

Sa më pak të flisni për problemet në familjen tuaj , aq më e fortë dhe më e qëndrueshme do të jetë. Mos flisni shumë për këtë as me miqtë tuaj, sepse disa gjëra trajtohen brenda familjes. Për shembull, një grindje mes partnerëve është lëshimi i energjisë negative që është grumbulluar në procesin e komunikimit të dobët mes tyre dhe duhet zgjidhur.

Në përgjithësi, mos u tregoni njerëzve përreth jush shumë për jetën tuaj private. Mos harroni kurrë se ka individë që gëzohen për fatkeqësinë e të tjerëve.

Fjalët e këqija dhe thashethemet që dëgjoni

Përmbahuni nga kthimi në shtëpi dhe rrëfimi i gjërave të këqija që keni dëgjuar dhe parë gjatë ditës. Kur dëgjon thashetheme diku dhe ua tregon të tjerëve, nuk je më i mirë se ai që të ka thënë. Përveç kësaj, do të tërheqë energji pozitive nga ju dhe do t’ju mbushë me negative, pavarësisht nëse dëshironi apo jo.

Sa më shumë të bëni thashetheme për dikë, aq më i lartë bëhet niveli i energjisë së keqe brenda jush dhe përfundimisht do të ndiheni keq. Gjithashtu, pyesni veten se si do të ndiheshit nëse dikush do të thoshte diçka të keqe për ju. /albeu.com/