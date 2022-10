Keni stres dhe dhimbje koke? Metoda për t’i eleminuar brenda një minute

Ekziston pika në trupin tuaj të cilën duhet ta shtypni për t’ju pushuar dhembja e kokës apo që të eliminoni stresin e grumbulluar dhe që të ndiheni të qetësuar

Kjo pikë gjendet midis gishtit të madh dhe gishtit tregues.

Atë pikë në trupin tuaj duhet shtypur dy herë nga 30 sekonda, transmeton Telegrafi.

Pastaj dhembja e kokës do të duhej t’ju pushojë, por do të eliminoni edhe stresin dhe do të ndieni lehtësim të madh.

Ka një numër të madh të pikave të shtypjes përgjatë trupit që ndërlidhen me lirimin e stresit.

Vetëm aplikoni shtypjen, bëjuni masazh çdo pike, relaksojeni trupin dhe përsëriteni këtë nëse është e nevojshme.

Kur herën tjetër t’ju dhembë koka, ky ‘masazh’ do t’ju ndihmojë që dhembjen shpejt ta zhdukni!