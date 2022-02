Keni probleme me zbokthin? Gjiza dhe 3 produkte të tjera që do “t’ju nderojnë”

Ka shumë trajtime të shtrenjta për të larguar zbokthin, por herë pas here nuk nevojiten më shumë se disa artikuj lehtësisht të disponueshëm në kuzhinën tuaj. Në dimër, përveç problemit me të ftohtit, acarimit të syve dhe infeksionit të lëkurës, ajo që me të vërtetë mund të jetë problem është dhe zbokthi.

Shkaku i thatësisë, ndotjes, stresit, shamponit të dobët dhe teknikave të tharjes së flokëve mund të krijohet zbokthi. Këto janë disa nga truket e thjeshta për të hequr qafe zbokthin në kushte shtëpie:

Vaj kokosi dhe limon– Vaji i kokosit i ndihmon flokët tuaja, ndërsa lëng limoni ndihmon për të hequr qafe zbokthin. Të gjithë ju duhet të bëni është të ngrohni 2-3 lugë të vajit të kokosit dhe përziejeni atë me pjesë të barabarta të lëng limoni dhe masazhoni atë në kokën tuaj.

Paketa e Fenugreek– Fenugreek fara janë shumë efektive për zbokth dhe rënien e flokëve. Shtypni disa fara të tilla me ujë, masën e krijuar aplikojeni gjatë natës pastaj lani flokët.

Sodë buke– Soda për pjekje shpesh konsiderohet si një ilaç shumë efektiv për flokë dhe çështje të lidhura me lëkurën. Për të trajtuar zbokthin me sode buke, lagni flokët dhe aplikoni sode buke në kokë. Lëreni për një minutë ose dy para se të laheni.

Gjizë- Mund të tingëllojë e pabesueshme pasi me gjizë zakonisht hani ushqime, por gjizën mund ta përdorni edhe për trajtim të zbokthit. Merrni një tas të gjizë dhe aplikojeni në gjithë kokën një orë para se të bëni dush.