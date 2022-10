Keni probleme me veshkat? Pijet që i pastrojnë

Veshkat tuaja janë përgjegjëse për rregullimin e furnizimit me ujë në trupin tuaj 24/7. Është një punë kritike dhe veshkat kërkojnë sa më shumë lëngje. Dhe lëngu numër 1 për veshkat e shëndetshme dhe mirëqenien e tyre është sigurisht uji. Pse uji është më i miri për veshkat tuaja?

“Uji është “ushqyesi” më i rëndësishëm i trupit tuaj,” thotë dietologia ëendy Bazilian. Instituti i Mjekësisë i Akademive Kombëtare vlerëson se burrat kanë nevojë për rreth 13 gota lëngje në ditë, ndërsa gratë kanë nevojë për rreth 9 gota për të funksionuar siç duhet.

Pije që mund t’ju ndihmojnë të mbani veshkat tuaja të shëndetshme.

Lëng boronice

“Lëngu i manaferrave ka veti anti-ngjitëse që parandalojnë ngjitjen e baktereve në mukozën e traktit urinar”, shpjegon Bazilian.

Ujë me limon

Pirja e ujit me limon mund të përmirësojë shëndetin e veshkave për njerëzit që kanë ose kanë pasur gurë në veshka, sipas Fondacionit Kombëtar të Veshkave. Limonët përmbajnë acid citrik, i cili mund të ndihmojë në pengimin e rritjes dhe akumulimit të kristaleve që formojnë gurët në veshka.

Kafe

Ashtu si një filxhan mëngjesi është shoqëruar me një incidencë më të ulët të sëmundjeve të zemrës, hulumtimi klinik i fundit i publikuar në vitin 2022 në revistën Kidney International Reports sugjeron se mund t’i mbajë veshkat tuaja të shëndetshme. Studiuesit zbuluan se njerëzit që konsumonin çdo sasi kafeje kishin një rrezik 11% më të ulët të zhvillimit të dëmtimit akut të veshkave.

Por nëse veshkat tuaja nuk janë të shëndetshme?

Pijet e mësipërme janë të mira për veshkat e shëndetshme. Nëse keni një problem të lidhur me veshkat, siç është sëmundja kronike e veshkave, mos e ndryshoni dietën tuaj ose sasinë e lëngjeve që pini përpara se të flisni me mjekun tuaj. Të kesh sëmundje të veshkave do të thotë që veshkat nuk po largojnë toksinat dhe lëngjet nga gjaku ashtu siç supozohet, kështu që është e rëndësishme të ndiqni një dietë të shëndetshme për ta. /abcnews.al