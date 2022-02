Ju duhen vetëm 10 minuta, receta e mëngjesit anglez për të nisur ditën plot energji

Veshtiresia :E lehte

Gati për:10 min

Sugjerohet për:4 persona

Kalori:765

Përbërësit

1 kanaçe të vogël fasule të pjekura

12 lidhje suxhuk mëngjesi

50 gr kërpudha të bardha të prera

4 domate të vogla

6-8 feta bukë

6-8 vezë

2 lugë gjalpë

Përgatitja:

1.Nxehni fasulet në sobë në një tenxhere të vogël në zjarr të ngadaltë.

2.Mbajini ngrohtë derisa të vijë koha për të ngrënë.

3.Lani domatet dhe priteni në gjysmë. Pritini kërpudhat.

4.Në një tigan që nuk ngjit, shkrini 1 lugë gjalpë dhe shtoni kërpudhat në tigan.

5.Gatuajini, duke i përzier shpesh derisa kërpudhat të zbuten dhe të marrin një ngjyrë të artë, rreth 4-5 minuta.

7.Hiqni kërpudhat nga tigani dhe mbajini ngrohtë në mikrovalë.Fshijeni tavën me peshqir letre.

8.Ndërsa kërpudhat gatuhen, ngrohni 1 lugë vaj ulliri në nxehtësi mesatare.

9.Kur vaji është i nxehtë, shtoni suxhukun në tigan. Gatuajeni sipas udhëzimeve të paketës.

10.Hiqni sallamin dhe mbajeni të ngrohtë në mikrovalë.

11.Filloni të gatuani vezët dhe domatet.

12.Shkrini gjalpin e mbetur në tigan dhe gatuajini vezët sipas preferencave.

13.Bëni vezët me kripë dhe piper për shije.

14.Duke përdorur vaj nga sallami shtoni domate në tigan të nxehtë dhe gatuaj prerë poshtë për rreth 2-3 minuta.

15.Pasi t’i hiqni nga tigani vendosini në një pjatë shërbyese bashkë me vezët, suxhukun dhe fasulet./neps.al