Jo gjithmonë i shëndetshëm, 4 arsyet pse nuk duhet të pini çdo ditë ujë me limon

Bota e menaxhimit të peshës do të japë shumë sekrete për të kontrolluar peshën. Një prej tyre është edhe pirja e ujit me limon me stomakun bosh çdo ditë. Nëse edhe ju jeni adhurues i kësaj të ashtuquajture mantra magjike, duhet të ndaloni menjëherë. Pse? Sepse kjo pije e shpejtë mund të bëjë më shumë dëm sesa mirë nëse konsumohet çdo ditë.

Mund të shkaktojë prishjen e dhëmbëve

Pirja e ujit me limon çdo ditë mund të shkaktojë dëmtim të smaltit të dhëmbëve dhe gjithashtu të shkaktojë prishje të dhëmbëve. Arsyeja është acidi i pranishëm në lëngun e limonit.

Mund të shkaktojë të përziera dhe urth

Pirja e tepërt e ujit me limon mund të shkaktojë urth dhe vjellje. Kjo është përsëri për shkak të pranisë së acideve në limon.

Mund t’ju lërë me stomak të ashpër

Uji me limon, nëse merret në sasi të mëdha dhe rregullisht, mund të jetë i ashpër për stomakun tuaj.

Mund të shkaktojë urinim të shpeshtë

Disa njerëz mund të raportojnë dehidratim dhe urinim të shpeshtë si efekte anësore të mundshme të pirjes së tepërt të ujit me limon. Disa studime sugjerojnë se lëngu i limonit është i lartë në acid askorbik ose vitaminë C e cila është një diuretik. Ai inkurajon prodhimin e urinës në veshka, prandaj ndihmon trupin të largojë më shpejt kripën dhe lëngjet e tepërta.