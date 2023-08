Janë “zjarr” në shtrat, 4 shenjat më pasionante të Horoskopit

Disa njerëz i pëlqejnë lojërat në shtrat dhe dinë ta çmendin partnerin. Astrologët pohojnë se këto katër shenja të zodiakut janë më të pasionantet dhe seksi me to është një aventurë e vërtetë.

Akrepi

Akrepi është shenja më tërheqëse dhe pasionante. Ai i zbulon sekretet më të fshehta vetëm me njerëzit më të afërt. Por kur ndizet zjarri i pasionit tek një Akrep, përgatituni të duroni kaq shumë nxehtësi. Për shkak të natyrës së tij pasionante, ju mund të mendoni se ai është një shenjë zjarri, por ai në fakt është një shenjë uji, kështu që ju ose do të duhet të zhyteni ose të notoni me një Akrep.

Peshqit

Peshqit janë më të turpshmit. Ata duan të dinë se janë të dëshiruar dhe shpesh do të kalojnë kohë duke ëndërruar për dashurinë me ju në vend që t’jua shprehin atë gjatë ditës. Peshqit janë pasionantë dhe të ndjeshëm dhe duke e kanalizuar pasionin e tyre në kreativitet ata janë në gjendje të shprehin emocionet e tyre në një mënyrë të prekshme. Shumica e Peshqve kanë emocione të thella, por shumë prej tyre nuk janë plotësisht të bindur se janë të denjë për dashuri.

Luani

Luanët janë të apasionuar pas marrëdhënieve dhe ideve. Ata duhet të kenë më të mirën, edhe partneri i tyre duhet të jetë më i miri. Ata bëjnë çmos për t’u ndjerë të rëndësishëm. Ata duan me pasion dhe entuziazëm, duke ju lënë në nevojë dhe dëshirë të vazhdueshme për më shumë, por mund të bëhen dominues dhe kërkues kur bëhet fjalë për nevojat e tyre. Nëse e doni një Luan, kjo ju vë në një pozicion të nënshtruar në çdo kohë. Nëse doni ta mbani një Luan për një kohë të gjatë, lëreni atë të marrë drejtimin.

Peshorja

Peshoret janë njerëz që e duan ekuilibrin. U pëlqen të japin, por për shkak të natyrës së tyre diplomatike presin reciprocitet. Ata janë pasionantë në dashuri, por jo në një mënyrë kërkuese apo agresive. Dashuria me ta përfshin shëtitjet në plazh, darka me qirinj, dhurata të ëmbla dhe takime joshëse që “ushqejnë” nevojën e tyre për romancë. Nëse dëshironi një marrëdhënie të qetë dhe jo tepër ekspresive, Peshorja është shenja e duhur për ju.