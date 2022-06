Janë plot me BAKTERE: 10 artikuj në shtëpi që i përdorni çdo ditë dhe nuk ju kujtohet kurrë t’i pastroni

Nuk ka dyshim se pastrimi i shtëpisë është një gjë e rëndësishme. Por, edhe nëse përpiqeni ta mbani atë në gjendje perfekte, ka disa artikuj që thjesht nuk mbani mend t’i pastroni.

Megjithatë, duhet ta bëni më shpesh sepse gjëra të tilla në shtëpi janë plot me baktere.

Ja cilat janë sendet që i kushtoni më pak rëndësi në shtëpi dhe duhet t’i pastroni më shpesh, shkruan albeu.com.

1. Çanta të ripërdorshme

Këto çanta janë të shkëlqyera kur bëhet fjalë për blerje, sepse janë miqësore me mjedisin. Megjithatë, studimet kanë treguar se njerëzit rrallë i lajnë ato. Meqenëse ato përdoren për bartjen e ushqimit, mbetjet e të njëjtit shpesh mund të gjenden në to. Bakteret shumohen dhe ngjiten në çdo produkt të ri që vendosni brenda.

Lajini ato rregullisht me sapun, ujë dhe detergjent. Mund t’i vendosni edhe në lavatriçe ose thjesht t’i lani me dorë. Herë pas here mos harroni të shkundni thërrimet nga ajo.

2. Dorezat nga kapaku për tenxhere

Shumica e njerëzve lajnë kapakët si dhe enët e tjera të kuzhinës. Por dorezat kanë brazda të vogla në të cilat mblidhen mbetjet e ushqimit, të cilat mund të çojnë në shumëzimin e baktereve. Për t’i pastruar mirë, mjafton t’i zhbllokoni herë pas here dhe t’i njomni në ujë të ngrohtë me pak uthull. Kjo do të eliminojë plotësisht bakteret.

3. Sitë

Sillesat kanë vrima të vogla që kërkojnë kujdes të ndryshëm.

Mënyra më e mirë për t’i pastruar është t’i njomni në një enë me ujë të pastër dhe me pak detergjent dhe t’i lini për rreth 15 minuta që mbetjet të zhduken. Më pas vendosini nën rubinet dhe fshijini me furçë. Nëse nuk keni një të tillë, një furçë dhëmbësh e vjetër, e parasterilizuar mund të jetë e dobishme në këtë rast.

4. Blender

Ju ndoshta nuk e keni idenë se sa baktere mund të grumbullohen në një thikë blender. Mënyra më e mirë për të hequr ushqimin e mbetur është ta vendosni këtë pjesë të blenderit në një tas që përmban ujë të ngrohtë dhe sapun.

5. Pjesa e sipërme e frigoriferit

Kur pastrojnë kuzhinën, njerëzit shpesh harrojnë të pastrojnë pjesën e sipërme të rafteve ose frigoriferit. Dhe ndërsa është e rëndësishme të pastroni pjesën e brendshme, nuk duhet të injoroni papastërtitë që mund të grumbullohen mbi to. Përndryshe, pluhuri dhe bakteret mund të bien direkt në ushqimin tuaj.

Kjo është arsyeja pse është mirë që të merrni pak kohë për të pastruar edhe sipërfaqet e tyre. Fshirja me një leckë të lagur ose me pak ujë dhe degreaser mund të jetë jashtëzakonisht efektive.

6. Fshesë

Mund të tingëllojë e çuditshme, por njerëzit shpesh harrojnë të pastrojnë gjërat që përdorin për pastrim. Kjo është pikërisht ajo që ndodh me fshesat.

7. Joger

Ashtu si fshesat, vrapuesit janë një nga mjetet e pastrimit më të neglizhuara, ndoshta sepse njerëzit mendojnë se mjafton t’i njomni në një kovë me ujë. Joger është vazhdimisht i ekspozuar ndaj lagështirës, ​​gjë që e bën atë një vend të përsosur për shumimin e baktereve. Pastaj i shpërndani me kënaqësi nëpër shtëpinë tuaj duke menduar se jeni duke pastruar.

Një mënyrë e mirë për të pastruar një vrapues është ta lani atë me ujë të pastër dhe sapun pas përdorimit. Mund të shtoni edhe pak detergjent sipas dëshirës tuaj. Një tjetër gjë shumë e rëndësishme është ta thani siç duhet.

8. Kos plehrash

Pavarësisht nga lloji i mbeturinave që hidhni atje, koshi i plehrave është një terren pjellor për infeksion në shtëpi. Kjo është veçanërisht e rëndësishme kur kova është në banjë ose kuzhinë. Zëvendësimi i qeseve të plehrave shpesh nuk mjafton për të hequr papastërtitë.

Mënyra më e mirë për ta pastruar këtë artikull është ta lani herë pas here me ujë, sapun dhe dezinfektues. Në këtë mënyrë do të largoheni nga erërat e pakëndshme, por edhe bakteret, madje edhe sëmundjet që mund të gjenden aty. Mos harroni të lani duart kur të keni përfunduar këtë detyrë.

Nëse i lani takëmet me dorë, mund ta keni vënë re tashmë se sa e vështirë është të pastroni hapësirën e vogël midis dhëmbëve të pirunit. Por mos u shqetësoni shumë. Një mënyrë e shkëlqyer për të hequr qafe të gjitha papastërtitë është t’i njomni qershitë me pak ujë të ngrohtë dhe uthull dhe më pas t’i lani ato.

10. Mbajtëse thikash

Është paksa e qartë, por ato gropa të vogla të krijuara për të mbajtur thika janë mjaft të mëdha për të ruajtur shumë pluhur. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme t’i pastroni ato siç duhet herë pas here.

Për ta bërë këtë duhet ta zbrazni, ta tundni, ta lani me dorë me ujë dhe detergjent të thatë dhe në fund ta lini të thahet mirë. /albeu.com/