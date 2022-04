Ja çfarë kuptimi kanë vijat në kyçin e dorës

Parashikimi i fatit është praktika e parashikimit të informacionit në lidhje me jetën e një personi. Historikisht, parashikimi i fatit rritet nga pritja folkloristike e magjisë së Rilindjes, e lidhur veçanërisht me njerëzit Romë.

Sidoqoftë, hindutë kanë përdorur astrologji, dore, alkimi dhe teknika të ngjashme shumë kohë më parë. Përdorimi i pëllëmbës së dorës për të parashikuar i bënë njerëzit të pyesin dhe dyshojnë se rezultatet nuk kanë ndryshuar gjatë viteve. Sot konsiderohet ende si një pseudo-shkencë. Ndoshta sepse ata shohin një zonjë cigane që e bën atë për para, ose si pjesë e një cirku.

“Vijat e kyçit” janë ato që ndajnë pëllëmbën tuaj nga pjesa tjetër e krahut, duke krijuar vija dore. Këto vija besohet se kanë një kuptim më të thellë për jetën e një personi. Të paktën në dorë. Kryesisht njerëzit kanë tre vija, por mund të shfaqet edhe një vijë e katërt, e cila është shumë e rrallë në mesin e të gjithë popullsisë botërore. Leximi i tyre tregon të njëjtin informacion si leximi i astrologjisë dhe horoskopit.

Për ta bërë këtë, do të duhet të mësoni dhe lexoni pak më shumë informacion. Kjo është një teknikë më e thjeshtë për të parashikuar të ardhmen tuaj. Bazuar në informacionin e mëposhtëm, mund ta bëni vetë në një sekondë!

Para së gjithash, numëroni vijat në kyçin tuaj.

Para së gjithash, numri i vijave të kyçit të dorës mund të tregojë informacione për jetëgjatësinë tuaj! Një vijë nënkupton kapacitetin e jetëgjatësisë prej rreth 23-28 vjet, nëse keni një vijë të dytë – ju dyfishoni jetëgjatësinë tuaj dhe bëhet fjalë për 56 vjet jetë.

Vija e tretë shton 30 vjet më shumë në jetën tuaj. Individët e rrallë që kanë një vijë të katërt të kyçit mund të presin jetë të gjatë me nipat dhe mbesat e tyre.

Struktura e vijave mund të tregojë gjithashtu informacion në lidhje me pasurinë, statusin shoqëror dhe lumturinë, ose siç themi, fatin që ka personi. Sa më të parregullta të jenë, të paqarta dhe me boshllëqe ndërmjet vijave, aq më i dobët konsiderohej të ishte një person dhe kishte tendencë për status të ulët shoqëror.

Nga ana tjetër, njerëzit me vija të kyçit të dorës të zhvilluara në mënyrë të vendosur dhe të dukshme qartë janë të prirur të jenë me fat dhe më të pasur në jetën e tyre. Gjithashtu, nëse vija e katërt do të shfaqej në kyçin e një personi, besohej se ai kishte shumë shpresa për të qenë një udhëheqës, një luftëtar ose politikan i fortë udhëheqës, mbret, shkrimtar, filozof etj.

Besohej se vija e katërt u zhvillua vetëm në individë shumë të fortë, të aftë për të kryer rolin e udhëheqësve dhe për ta çuar brezin përpara.