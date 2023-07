I dashuri bën tatuazh sytë e të dashurës, pastaj e tradhton atë

Për shumicën e njerëzve, tatuazhet janë të veçanta, të paharrueshme dhe ngjajnë me diçka me rëndësi dhe vlerë të madhe. Është diçka që do t’ju kujtohet çdo ditë, dhe për disa njerëz, kjo është një gjë e bukur.

Megjithatë, është e rëndësishme të mbani mend se tatuazhet zgjasin përgjithmonë. Fatkeqësisht, ndonjëherë marrëdhëniet që ata përfaqësojnë nuk janë, siç ishte për të një grua në TikTok. Gruaja shpjegoi se i dashuri i saj bëri tatuazh në krahun e tij, vetëm për ta tradhtuar një javë më vonë.

Video tregonte vajzën të quajtur Aaliyah të emocionuar që i dashuri i saj i bëri sytë tatuazh në krahun e tij.

Ajo e ka mbishkrimin e videos, “i dashuri im mi do sytë”, duke treguar lumturinë dhe emocionin e saj kur u tregoi ndjekësve të saj një foto të krahut të ish-të dashurit të saj tani. Videoja mori mbi 3 milionë pëlqime përpara se të fshihej.

Aaliyah më pas bëri një duet me videon origjinale duke zbuluar se i dashuri i saj e tradhtoi.Shumë thonë se tatuazhet e marrëdhënieve janë ‘të mallkuar’ dhe ‘fat të keq’.

Ekziston një supersticion famëkeq që çiftet që bëjnë tatuazhe të ngjashme, emrin e partnerit të tyre ose ndonjë gjë tjetër të tatuazhuar në lidhje me tjetrin, mallkojnë marrëdhënien e tyre.

Gjëja më e afërt me një studim të vërtetë është një postim i vitit 2006 nga Body Modification Ezine, nëpërmjet Autoritet Tattoo, i cili thotë “Ndarjet ndodhin me rreth 80% të njerëzve që bëjnë tatuazhe me emrin e burrit ose gruas”.