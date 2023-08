Horoskopi javor 28 gusht-3 shtator, si nis vjeshta për secilën shenjë

Të dielën, Marsi hyn në Peshore, ku do të qëndrojë deri në mes të tetorit. Gjatë kësaj kohe, prisni të ndiheni edhe më të pavendosur se zakonisht, duke u lëkundur midis opsioneve të shumta ose duke luftuar për t’u përkushtuar ndaj një plani. Edhe nëse e dini saktësisht se çfarë dëshironi, rruga juaj për të arritur atje mund të mos jetë më e drejtpërdrejta: sharmi dhe bindja do të japin rezultate më të mira se konfrontimi tani. Pastaj të hënën mbrëma, Urani retrograd përfundon: Me planetët më rebelë që udhëtojnë me shpejtësi të plotë përpara, ju mund të prisni që jeta të bëhet më e paparashikueshme në muajt në vijim. Më në fund, të mërkurën mbrëma, një hënë e plotë tek Peshqit rizgjon ndjeshmërinë dhe imagjinatën tuaj. Askush nuk mund të jetë praktik gjatë gjithë kohës. Ky është kujtimi juaj për ta lënë veten të ëndërrojë.

Horoskopi javor i Dashit

Jeta ka qenë e egër kohët e fundit për ju, e mbushur me ndryshime të të gjitha llojeve. Dhe edhe pse jeni të mirë në përballimin e sfidave të papritura kur ato lindin, mund t’ju duhet pak kohë për t’u rigrupuar në këtë pikë. Këtë javë, nëse zemra ose trupi juaj ju thotë se duhet të pastroni programin tuaj, dëgjoni atë. Jeni në lëvizje pothuajse të vazhdueshme dhe kjo nuk është e qëndrueshme në planin afatgjatë. Provoni qetësinë, pushimin dhe reflektimin e qetë për pak kohë.

Horoskopi javor i Demit

Shumicën e kohës, ju përpiqeni të shmangni surprizat – sigurisht që nuk është se dëshironi një ekzistencë të mërzitshme dhe të zhurmshme, por, në përvojën tuaj, ndryshimi i papritur ka tendencë të sjellë probleme, jo emocione dhe gëzim. Këtë javë, gjërat ka të ngjarë të bëhen të paparashikueshme – por ky nuk është domosdoshmërisht një lajm i keq. Nëse keni ngecur në një rrëmujë, do të keni një shans për t’u çliruar. Ndonjëherë, surprizat ju sjellin pikërisht atë që ju nevojitet, por as që keni guxuar të shpresoni.

Horoskopi javor i Binjakëve

Edhe personi më spontan, aventurier – d.m.th., ju – ka nevojë për strukturë në ditët e tij. Por, ndërsa disa rutina ofrojnë një ndjenjë të bazuar dhe disiplinë, të tjera vetëm përfundojnë duke ju shkruar ose duke ju shpërqendruar nga ajo që ju intereson vërtet. Kështu që këtë javë, merrni një moment për të rivlerësuar modelet e jetës suaj të përditshme. Mund të mos duket aq emocionuese, por efektet do të rrjedhin nga jashtë.

Horoskopi javor i Gaforres

Nëse keni pasur vështirësi për të marrë një vendim të rëndësishëm ose për të zgjidhur ndjenjat tuaja, mund të ndihmojë të largoheni pak nga çështja këtë javë. Provoni të dilni nga rutina juaj për pak: Gatuani një recetë të re për ju, bëni plane me njerëz të rinj, bëni një shëtitje të ndryshme për në punë. Nuk keni nevojë të bëni asgjë dramatike – edhe ndryshimet më të vogla mund t’ju ndihmojnë ta shihni jetën tuaj me sy të freskët. Ndoshta do të përfundoni duke konfirmuar atë që keni ditur tashmë, por ndoshta do të habiteni nga ajo që mësoni për veten tuaj. Sido që të jetë, do të gjeni qartësinë që keni kërkuar.

Horoskopi javor i Luanit

Shumicën e kohës, ju i dini të gjitha gjërat e duhura për të thënë, por këtë javë, përpiquni të mbani mend se ka disa njerëz që nuk do të binden kurrë – dhe sa më shumë që përpiqeni t’i bëni ata të ndryshojnë mendje, aq më rezistente do të jetë. Nëse ndiheni të frustruar nga dikush në jetën tuaj, gjëja më e mirë për të bërë është të bëni një hap prapa. Sa më pak presion të përpiqeni të ushtroni, aq më të gatshëm do të jenë ata për t’ju dëgjuar dhe aq më shumë mund të bëjnë atë që keni shpresuar gjatë gjithë kohës.

Horoskopi javor i Virgjëreshës

Në miqësi dhe romancë, ju përpiqeni të jeni të qartë në lidhje me nevojat dhe pritshmëritë tuaja – jo sepse jeni një lloj personi i ngarkuar ose kërkues, por sepse nuk doni të humbisni kohën e askujt. Nëse dikush nuk mundet ose nuk do t’ju japë atë që kërkoni, shpesh e vetmja gjë që duhet të bëni është të largoheni. Këtë javë, vetëm kini kujdes që të mos prisni dhe vraponi para kohe. Ndërtimi i besimit dhe intimitetit kërkon kohë dhe gjatë rrugës, njerëzit bëjnë gabime të sinqerta. Ju lejohet të jepni (ose të kërkoni) shanse të dyta. Puna me problemet tani mund të çojë në marrëdhënie më të forta më vonë.

Horoskopi javor i Peshores

Gjatë viteve, ju keni punuar shumë për të ndërtuar dhe ruajtur vetëbesimin tuaj, për të mësuar të pëlqeni vërtet veten. Tani e dini se sa i mrekullueshëm dhe i aftë jeni. Problemi është se ju nuk e keni gjithmonë kuptimin që e kanë të tjerët. Megjithatë, këtë javë mund të keni mundësinë t’i tregoni ato. Kur sfidat vijnë në rrugën tuaj, ngrihuni ndaj tyre. Ju keni aftësitë, zgjuarsinë, burimet e brendshme për të trajtuar çdo gjë që ju hedh universi. Lëreni veten të shkëlqejë dhe të tjerët më në fund do ta vënë re.

Horoskopi javor i Akrepit

Këtë javë, mund ta gjeni veten pak të mërzitur. Ti e di që je interesant dhe i zgjuar, se ke kaq shumë për t’i ofruar botës, por është e vështirë të gjesh një mënyrë për të përdorur energjitë e tua. Ju mendoni se duhet të jetë shumë më e lehtë se sa është të gjeni një punë që do t’ju sfidojë, ose një marrëdhënie që nxjerr më të mirën në ju, ose një komunitet ku do t’i përkisni vërtet. Por, ndërsa gjithçka mund të jetë e vështirë në mënyrë të panevojshme tani, kjo nuk do të thotë se do të jetë kështu përgjithmonë. Mos e humbni shpresën – po përparoni më shumë se sa mendoni.

Horoskopi javor i Shigjetarit

Ju jeni të zgjuar dhe të vëmendshëm, të mirë në lexim të shpejtë dhe përgjigje ndaj shenjave sociale. Megjithatë, këtë javë, përpiquni të ngadalësoni pak dhe merrni kohë për t’u siguruar që po kuptoni vërtet atë që njerëzit po ju thonë. Është e lehtë të nxitosh në përfundime tani, të imagjinosh më të keqen e të tjerëve, të shohësh qëllime të këqija aty ku nuk ekzistojnë. Jepuni miqve tuaj një shans për të shpjeguar se çfarë nënkuptojnë në të vërtetë. Dëgjoni me kujdes. Bëj pyetje. Përshtypjet e para mund të jenë të gabuara, por nëse u afroheni të tjerëve me kuriozitet dhe zemër të hapur, mund të arrini tek e vërteta.

Horoskopi javor i Bricjapit

Është e vështirë të dish se çfarë të bësh me gjithë energjinë dhe ambicien tënde kur bota ndihet sikur po shpërbëhet. Çfarë kuptimi ka të punosh drejt qëllimeve personale kur e ardhmja është kaq e pasigurt? Këtë javë, nëse nuk jeni të sigurt për gjithçka tjetër në jetën tuaj, përqendrohuni te marrëdhëniet dhe komuniteti. Mos u shqetësoni aq shumë për suksesin apo arritjen, thjesht kushtojini vëmendje trajtimit të duhur të të tjerëve. Është madje e mundur që mirësia, më shumë se çdo strategji apo punë e vështirë, është ajo që do t’ju ndihmojë të përparoni tani.

Horoskopi javor i Ujorit

Ju frustroni ndonjëherë, kur njerëzit përreth jush duken të kënaqur me status quo-në, kur duket se nuk duan më shumë. Ju keni ide të mahnitshme, kreative se si mund të duket jeta dhe e ardhmja, dhe është çmenduri të ndihesh sikur askush tjetër nuk është i interesuar, sikur duhet t’i eksplorosh vetëm. Por mos e dorëzoni veten ndaj vetmisë – këtë javë, ju mund të lidheni me njerëzit përreth jush, t’i emociononi ata për idetë tuaja aq sa jeni ju. Madje, bëjini që të fillojnë të ëndërrojnë edhe më shumë për veten e tyre.

Horoskopi javor i Peshqve

Pas një periudhe ndjesie të lodhur dhe të zhveshur, këtë javë, mund të zbuloni se më në fund ndiheni si ju përsëri. Nëse pjesa e brendshme e kokës ka qenë e zhurmshme e padurueshme, tani mund ta dëgjoni veten duke menduar. Nëse keni qenë të shqetësuar për një marrëdhënie, të paktën do të keni forcën për të folur për të. Kjo nuk do të thotë se gjithçka do të bëhet e lehtë, vetëm se ju jeni plotësisht të pajisur për të përballuar ngritjet dhe uljet. Ju jeni të guximshëm dhe të sjellshëm dhe e dini se kush jeni. Jeta është e çuditshme, por ju mund të gjeni lumturinë gjithsesi.