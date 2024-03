Horoskopi i ditës, 20 mars 2024

DASHI

Mundësitë në dashuri vijnë falë Hënës pozitive. Për sa i përket punës, ka perspektiva të mira, por kini kujdes që t’i qaseni me kujdes një ndryshimi ose një detyre të papritur. Mos u shqetësoni.

DEMI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e mërkurë 20 mars 2024), një ditë e rëndësishme në dashuri, një përgjigje e shumëpritur mund të arrijë të premten. Mund të ketë edhe kthesa të papritura, gjithçka varet nga lloji i punës. Nëse keni mosmarrëveshje ligjore, do të duhet shumë kujdes. Merrni këshilla nga një ekspert.

BINJAKËT

Hëna në opozitë në dashuri, zgjidhjet mund të mos jenë të thjeshta. Për sa i përket punës duhet të zgjidhni një problem ekonomik që ju shqetëson. Mos u zemëroni nëse diçka nuk ju shkon ashtu siç dëshironi. Përveshni mëngët.

GAFORRJA

Është në rregull të jesh i disponueshëm dhe i sjellshëm në dashuri. Por duhet të bësh edhe hapin e parë. Muaji Prill do të jetë një muaj i mirë për dashurinë. Për sa i përket punës, është koha për t’i dhënë energji një projekti të ri, për të kapërcyer mërzinë.

LUANI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e mërkurë 20 mars 2024), Hëna më në fund bëhet sërish e favorshme në dashuri dhe ndjenja në përgjithësi. Lajmet mund të vijnë në punë: dyshimet mund të zgjidhen një herë e përgjithmonë.

VIRGJËRESHA

E dashur Virgjëreshë, largohuni nga situatat e ndërlikuara, të paktën për dy ditët në vijim: nesër Hëna do të jetë disonante në dashuri. Nëse jeni një punonjës që pret një përgjigje, do të duhet të jeni të duruar. Do të shihni që gjërat së shpejti do t’ju ecin.

PESHORJA

Personat që janë në një lidhje prej kohësh duhet të jenë të kujdesshëm në dashuri, veçanërisht nëse ka mërzi. Puna? Nëse jeni i vetëpunësuar, mund të keni disa të ardhura shtesë. Jo keq këto ditë… Por përpiquni të mos i shpërdoroni ato.

AKREPI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e mërkurë 20 mars 2024), je shumë vital, këto ditë më shumë se kurrë. Por kini kujdes: kujdes në punë dhe mbani mend se ajo që lini pas është e humbur. Disa trena nuk kalojnë dy herë.

SHIGJETARI

Dashuria e mirë me Hënën që është në shenjën tuaj. Sa i përket punës, ka disa lajme që vijnë në javët në vijim. Jini gati t’i kapni ato dhe t’i shfrytëzoni sa më shumë. Do të shihni që gjithçka do të shkojë mirë.

BRICJAPI

Jeni shumë vital, kjo mund të ketë efekte të shkëlqyera në sferën sentimentale dhe dashurinë. Jini të durueshëm në punë dhe kujdes që të mos bëni asnjë gabim. Disa gabime përfundojnë duke paguar shtrenjtë, ndaj përpiquni të mos zemëroheni nëse diçka nuk ju shkon ashtu siç dëshironi.

UJORI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e mërkurë 20 mars 2024), një Hënë e favorshme në dashuri që ju jep një kapacitet të mirë për veprim dhe manovrim. Për sa i përket punës, duhet të kompensoni kohën e humbur dhe të gjeni ekuilibrin tuaj të humbur.

PESHQIT

Kini kujdes me fjalët tuaja. Edhe nëse ka gjëra që nuk shtohen në punë dhe nëse keni biznesin tuaj. Mund të vijë një kthesë e papritur dhe e këndshme.