Horoskopi ditor

Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të premten është një kohë e mirë nëse dëshironi të kërkoni kredi dhe financime, nëse keni nevojë të rikuperoni borxhet ose të gjeni sponsorë për të financuar projektet tuaja më ambicioze. Ata që kanë pasur një ide bindëse të mbyllur në sirtar për disa kohë, mund të provojnë gjithashtu.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të premten do të jetë kohë dimëror për të nisur dita duhet të shkosh sipas një shenjë e pëlqyeshme për ju. Tranziti i ri i Diellit do t’ju kthejë atë forcë dhe shkathtësi që ju nevojitet shumë tani për të filluar projektet tuaja.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të premten më në fund Dielli nuk do të jetë më në opozitë, por do të zhvendoset në një pozicion neutral, në qiellin e Bricjapit. Ky tranzit i ri mund të materializohet me një forcë të re tek ju, më shumë vullnet dhe dëshirë për të propozuar veten, përfshihuni.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të premten ky fund muaj dhjetor një sezon jo tamam i lumtur për ju. Dielli do të bëhet i kundërt. Do t’ju duhet t’i kushtoni më shumë vëmendje formës tuaj fizike, të shmangni vendosjen në situata shumë stresuese, të pushoni pak më shumë.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të premten do të jetë ditë e bukur do të arrijë në një pikë më neutrale në qiell. Nuk duhej të kishe frikë nga humbja e ngarkesës së energjisë dhe vitalitetit proverbial. Larg asaj. 2023-ën do të mund ta përfundoni plot forcë, entuziazëm dhe dëshirë për t’u përfshirë.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të premten siç tregon horoskopi do t’ju japë një aleat shtesë në qiell, Diellin që do të lëvizë në shenjën e Bricjapit. Që këtu e tutje do të vërshoheni me më shumë vitalitet, optimizëm dhe dëshirë për të marrë iniciativën, për t’u hedhur në situata.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të premten një datë astrologjike që nuk ju pëlqen shumë, sepse nis sezonin e kesaj shenje. Dielli do të bëhet i kundërt, por nuk do t’ju duhet të shqetësoheni për humbjen e formës fizike për të cilën keni punuar shumë për të rifituar muajt e fundit.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të premten do të kalojë në shenjën e tuaj, një pikë e bukur në qiell. Këtë 2023 do ta mbyllni me zhurmë. Do të jeni në gjendje të jepni më të mirën në punë dhe të filloni të mendoni për projekte të reja për vitin e ardhshëm. Edhe në dashuri do ketë mundësi të përjetoni emocione të veçanta.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të premten sezoni juaj gati përfundon dhe Dielli kalon në shenjen tjeter aty pranë. Pavarësisht këtij ndryshimi, do të mbeteni një nga shenjat më të forta të periudhës. Për më tepër, pas disa orësh Mërkuri dhe më vonë Venusi do të hyjnë në hapësirën tuaj të horoskopit.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të premten do të ndjeni aq forcë dhe dëshirë për të bërë gjëra, saqë nëse nuk tregoni kujdes, rrezikoni të bëheni shumë impulsivë dhe të nxituar. Është në rregull të ndërmerrni veprime, por mos harroni të studioni dhe planifikoni me kujdes çdo hap që hidhni paraprakisht.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të premten do t’i thotë lamtumirë Shigjetarit, një shenjë që është miku juaj, për t’u zhvendosur në shenjen e afërt. Nuk do të jetë një ndryshim që do t’ju prishë shumë ekuilibrin, por do t’ju duhet t’i kushtoni më shumë vëmendje formës suaj psikofizike, jo ta sforconi shumë trupin.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të premten nis një periudhë që është gjithmonë shumë e favorshme për ju, ata të kesaj shenje. Do të gjeni më shumë forcë, vitalitet, dëshirë për të vepruar, për t’u përfshirë në ndonjë projekt të ri, të guximshëm.