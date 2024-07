Horoskopi 7 Korrik 2024, çfarë parashikojnë yjet për ju

DASHI

Kjo ditë nis me këmbën e djathtë, Venusi dhe Marsi janë të favorshëm dhe do të mund të bëni gjëra të mëdha nga ana sentimentale. Është e drejtë që të mendoni për projekte të reja, por t’u jepni hapësirë ​​edhe ndjenjave. Në punë mund të krijohet një situatë e rëndësishme dhe me siguri mes ditës së sotme dhe nesër do të vijnë lajme të mira.

DEMI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e diel, 7 korrik 2024), marrëdhënia me partnerin është bërë tashmë një shtytje për shkak të planetëve që janë ende armiqësor. Duhet të gjeni sërish pak qetësi, veçanërisht në planin ekonomik. Në punë, nëse bëni përpjekje, do të vijnë rezultate më të mira, por gjithsesi ka pasur një rikuperim që nga muaji maj.

BINJAKËT

Situata e përgjithshme është e favorshme, por bëni kujdes me një person të lindur në shenjën e Shigjetarit. Do të kaloni një ditë të gëzuar, në shoqërinë e njerëzve të këndshëm. Në punë, nëse ka një marrëveshje që ka mbetur pezull, do mund ta përfundoni sot. Jini të përgatitur sepse me shumë mundësi do t’ju duhet të punoni jashtë orarit.

GAFORRJA

Në krahasim me fillimin e vitit gjërat janë sigurisht më mirë. Nëse jeni beqarë, mos kini frikë të hapeni me njohje të reja, dëshironi shumë shëlbim që tani. Në punë ndiheni pak nervoz sepse dëshironi që të njihen meritat tuaja, në fakt mund të lindin disa debate.

LUANI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e diel 7 korrik 2024), nëse keni probleme me partnerin, sigurisht që nuk mund t’i zgjidhni brenda natës, por mos u dëshpëroni. Afërdita është në shenjën tuaj dhe do të sjellë më shumë mirëkuptim. Pasdite mund të jeni nervoz ose të lodhur. Në punë do ju duhet të reflektoni për një zgjedhje që do të bëni. Kjo nuk është tamam një ditë e frytshme.

VIRGJËRESHA

Do keni disa sqarime me partnerin, kohët e fundit jeni debatuar me të gjithë. Në punë më në fund mund të keni përgjigjet që kërkonit, do të ketë edhe mundësi më të mëdha.

PESHORJA

Mëngjesi do të jetë më i mirë se pasditja, prandaj mos i sillni tensionet e së shkuarës në fundjavë. E kuptoj që kjo është më e lehtë të thuhet sesa të bëhet, sepse tranzitet e javëve të fundit kanë sjellë konflikte me mjedisin dhe në disa raste edhe sulme që duhen zmbrapsur. Horoskopi do jetë i mirë nga e marta.

AKREPI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e diel 7 korrik 2024), për vendasit e Demit ajo që ka rëndësi është detyra por edhe më shumë kënaqësia. Nëse gjatë javës së fundit ka pasur shumë mendime për punën ose paratë, është pikërisht tani të ndërroni marshin dhe t’i përkushtoheni diçkaje argëtuese. Jupiteri në shenjë nuk sjell disavantazhe, përkundrazi, mund t’ju lejojë të filloni një projekt mbi bazën e përvojave të fituara në të kaluarën, duke marrë përsëri timonin në duart tuaja.

SHIGJETARI

E dini që ka vonesa në punë, jo gjithçka po shkon ashtu siç do të dëshironit, por kjo ditë ju fton të mendoni për diçka të bukur. Kohët e fundit nuk ka pasur asnjë moment pushimi, kështu që ata që ankohen ndoshta duhet të merren me shumë gjëra ose të përpiqen të kuptojnë se si të zgjidhin një bezdi të vogël. Do të ishte koha për të gjetur një qetësi të brendshme, për të rivendosur trupin tuaj, prandaj ju rekomandoj të kaloni një fundjavë argëtuese, duke rikuperuar hapësira për kreativitet dhe liri.

BRICJAPI

Hëna do të jetë në shenjë, për disa orë. Ju rekomandoj të organizoheni sa më mirë që të mundeni sepse këto 48 orë mund të sjellin një avantazh të vogël dhe t’ju japin pak qetësi. Të lindurit e kësaj shenje kanë nevojë të ndihen të dashuruar, nuk është e lehtë për një person të lindur në këtë shenjë të zodiakut të gjejë ekuilibrin pas momenteve të vështira.

UJORI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e diel 7 korrik 2024), jeni të interesuar të fitoni një sfidë, të shkëlqeni dhe të merrni kënaqësi të madhe me disa njerëz që në të kaluarën nuk ju kanë dhënë shikueshmëri, ose madje janë përpjekur t’ju bllokojnë. Nëse jeni ndjerë të nënvlerësuar në aftësitë tuaja, ka ardhur koha t’u tregoni të gjithëve se sa vleni. Mërkuri ka hyrë së fundmi në shenjën tuaj dhe sjell ide të mira, por gjithmonë ka nevojë për të kundërshtuar tensionin që Jupiteri sjell në jetën tuaj. Jeni kritik ndaj çdo gjëje dhe nëse duhet të organizoni një punë jeni nervozë.

PESHQIT

Ka ardhur momenti kur ju besoni se është thelbësore të nisni projekte të reja dhe të përcaktoni të ardhmen në një mënyrë më analitike. Marsi dhe Jupiteri janë në një aspekt të shkëlqyer, duke sjellë lajme dhe një ditë tjetër interesante do të jetë ajo e datës 21, ndaj ka gjasa që në fund të muajit të mos merrni vetëm konfirmime, por edhe nëse keni ndryshuar role apo grupe, kontakte me njerëz të referencës për të ardhmen ose se ka një ndjenjë qetësie më të madhe.