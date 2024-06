Horoskopi 30 Qershor 2024, ja se çfarë parashikojnë yjet

Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të dielen në fillim të muajit pati pak agjitacion edhe nëse tani gjërat më në fund po qetësohen dhe gjërat kanë filluar të shkojnë më mirë. Situata në punë është e favorshme dhe përgjigjet që keni pritur janë gati për të ardhur.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të dielen Marsi është disonant dhe krijon disa probleme në jetën në çift, edhe për marrëdhëniet më solide. Në punë këshilla është të firmosni një propozim të ri vetëm nëse jeni plotësisht të bindur.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të dielen duhet të jeni më të qartë në dashuri sepse marrëdhënia juaj do të ndikohet për mirë. Në punë bëni kujdes sepse keni një dëshirë të madhe për shpërblim kështu që shpesh nuk bëni vlerësime objektive.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të dielen hëna është në formë të shkëlqyer së bashku me Jupiterin dhe diellin, kështu që nuk mund të bëhet më mirë se kjo. Shfrytëzojeni këtë moment të favorshëm dhe nëse ka ndonjë marrëveshje për t’u nënshkruar, atëherë kjo është koha e duhur për ta bërë atë.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të dielen duhet të bëni gjithçka me qetësi dhe veçanërisht në dashuri dhe nëse jeni në fillim të lidhjes. Në punë, intuitat janë të mira, por këshilla është gjithmonë të mos kafshoni më shumë sesa mund të përtypni.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Kjo ditë e diele është më mirë të qëndroni larg mendimeve dhe shqetësimeve. Në punë luftoni shumë dhe arrini pak, ndoshta është koha për të rikalibruar gjithçka.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të dielen Mërkuri është në anën tuaj dhe ju çon të bëni miq të rinj dhe të krijoni marrëdhënie të reja. Nëse marrëdhënia juaj është në krizë, atëherë përpiquni ta ringjallni atë. Në punë mos i nënvlerësoni propozimet e reja.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të dielen kalimi i Venusit nuk është tamam fatsjellës dhe ndoshta disa prej jush do të duhet të mendojnë me kujdes situatën tuaj sentimentale. Jini më të qetë në punë sepse edhe nëse përfundoni një udhëtim, do të filloni një të ri.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të dielen edhe nëse Venusi është i favorshëm, mund ta gjeni veten duke debatuar me ndonjë ish, por e rëndësishme është të qëndroni të qetë. Mund të ketë një vonesë të vogël në punë por mos u frikësoni.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të dielen me Venusin që nuk kundërshton më, ata janë pak më të bindur se zakonisht. Në punë ata që kanë biznesin e tyre të prekur nga kriza do të marrin një lajm të mirë.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të dielen javët e ardhshme do të merren me pak kripë, veçanërisht në marrëdhënie. Këto ditë duhet të ruajmë njëfarë kujdesi edhe në punë. Përqendrohuni vetëm në projekte që ia vlejnë.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të dielen nëse një histori është e mbushur me diskutime, atëherë duhet gjetur një zgjidhje përfundimtare. Në punë, ata që kanë pasur probleme me biznesin e tyre do mund të fillojnë nga e para me një rrugë të re dhe të kënaqshme.