Horoskopi 2 dhjetor: Lajme për buxhetin dhe surpriza të këndshme për beqarët e kësaj shenje

Dashi

Marsi dhe Mërkuri do ju bëjnë të keni reagime të forta gjatë kësaj dite sidomos në familje. Mundohuni të tregoheni më të moderuar nëse nuk doni probleme serioze. Nëse jeni në një lidhje duhet patjetër të shtoni dozat e imagjinatës dhe të bëni gjëra të reja sepse rutina do bëhet mbytëse dhe destabilizuese. Ju beqarët do jeni të mbyllur dhe nuk do merrni as guximit të njiheni me disa persona që do ju ftojnë. Në punë yjet do ju bëjnë shumë më kreativë dhe me fat. Çdo gjë do ju realizohet fiks ashtu si e keni dashur. Me shpenzimet mos u tregoni të palogjikshëm sepse problemet do jenë të mëdha.

Demi

Sot do jeni me humor të shkëlqyer dhe do i shihni gjërat me një sy mjaft pozitiv. Do tregoheni shumë të kuptueshëm me partnerin nëse jeni në një lidhje dhe marrëdhënia mes jush do jetë më e ngrohtë. Mbrëmja ka për të qenë e mbushur me çaste romantike. Nëse jeni beqarë do jeni të drejtpërdrejtë me personat që do pëlqeni dhe për këtë arsye do keni me tepër gjasa të krijoni një lidhje. Jeta profesionale do jetë aktive. As vetë nuk e prisnit që të hidhnit hapa kaq të mëdhenj. Në planin financiar duhet të kufizoni shpenzimet që të mos keni tronditje të mëdha.

Binjakët

Dita e sotme gjithçka do varet nga sjellja juaj. Matini me kujdes gjestet dhe fjalët. Mos u tregoni shumë indiferente nëse jeni në një lidhje sepse po e latë pas dore keni për ta humbur partnerin. Me pak më shumë përkushtim dhe tolerancë lidhja juaj mund të jetë më e mirë. Nëse jeni beqarë dhe dëshironi të krijoni një lidhje mos qëndroni në shtëpi para televizorit, por dilni dhe kërkojeni personin e përshtatshëm. Planetët do ju ndihmojnë, por dhurata nga qielli nuk ka. Në punë do jeni mjaft ambiciozë, por shefat nuk do ju mbështesin. Financat do jenë më të mbrojtura se kohët e fundit.

Gaforrja

Sot nuk do i duroni dot kontradiktat me të tjerët dhe mund t’iu mbathni nga ambienti në të cilin ndodheni. Nëse keni një lidhje do kaloni shumë vështirësi. Gënjeshtrat do jenë të njëpasnjëshme nga ana e partnerit dhe do preferoni më shumë të qëndroni disa kohë vetëm e të reflektoni se çfarë do bëni. Nëse jeni beqarë tregohuni më të kujdesshëm me personat që do takoni sepse disa do mundohen t’iu mashtrojnë me fjalë të bukura. Në punë do keni disa pengesa të vogla, por falë mbështetjes së disa të afërmve nuk do mbeteni në baltë. Me shpenzimet do i keni punët keq dhe problemet financiare do shtohen.

Luani

Sot keni shumë fat. Edhe nëse mund të jeni të pasigurt për diçka, pranoni ftesat dhe propozimet që do ju bëhen. Nëse jeni në një lidhje do merrni vendime të rëndësishme për jetën tuaj dhe kjo do iu bëjë të ndiheni edhe më mirë. Personi që keni në krah do tregohet i dashur dhe i sinqertë me ju. Ju beqarët do kaloni një ditë interesante dhe me emocione. Përfitoni nga takimet që do bëni. Në punë mund të keni edhe ngritje në detyrë dhe do ndiheni të plotësuar. Klima në planin financiar do jetë e favorshme. Mund të kryeni më në fund investimet që kishit menduar prej kohësh.

Virgjëresha

Nuk pritet ndonjë shkëlqim i madh në jetën tuaj sot kështu që mos shpresoni më kot. Për ju çiftet nuk do ndodhe asgjë e veçantë që duhet shënuar. Megjithatë dita do jetë e këndshme dhe do ndiheni mirë pranë atij që dashuroni. Për ju beqarët ka shume mundësi që një miqësi jo shumë e hershme të kthehet në ndjenja të forta. Mos u druani aspak, por shprehini ato që keni në zemër. Me jetën profesionale nuk do jeni plotësisht të kënaqur. Ose nuk do arrini atje ku keni menduar ose do lodheni e do mërziteni shumë. Pamaturia në planin financiar do iu kushtojë shtrenjtë. Ulni sa të mundni shpenzimet.

Peshorja

Sot do keni nevojë jetike të bëni ndryshime dhe të përjetoni emocione të reja. Ka mundësi që të ndërmerrni edhe ndonjë sfidë. Për ata që janë në një lidhje dita do fillojë qetësisht, por pas mesdite situata do nxehet e pasioni do shtohet dhe emocionet do bëhen të forta. Shfrytëzojeni çdo sekondë deri në maksimum. Për ju beqaret do fillojë një dashuri e madhe dhe tejet emocionuese. Në punë do keni ide brilante, do jeni shumë korrektë dhe askush nuk do mundet dot t’iu pengojë në projektet që keni filluar. Në çdo profesion që të jeni do ndiheni shumë të nevojshëm për të tjerët. financat kohët e fundit nuk kanë qenë shumë të mira kështu që sot duhet të merrni masa më strikte.

Akrepi

Mërkuri do ju bëjë të mendoni gjëra të reja si ta përmirësoni të përditshmen. Mundet edhe të eksperimentoni sot. Nëse jeni në një lidhje partneri juaj do jetë dakord t’iu ndjekë ngado dhe kjo do ju bëjë të ndiheni mirë. Nuk do mungojnë as çastet e zjarrta pasionante për ju. Nëse jeni beqarë tani për tani situata sentimentale do jetë ende e qetë. Nuk ka ardhur koha e përshtatshme për të bërë ndryshime. Në punë ka rrezik që situata të jetë shumë e paqëndrueshme. Mundohuni të reflektoni dhe të përqendroheni sa më shumë tek gjërat thelbësore sepse përndryshe gjithçka do marrë tatëpjetën. Paratë për fat do mbeten të mira.

Shigjetari

Sytë do ju shkëlqejnë edhe më shumë gjatë kësaj dite sidomos për shkak të dashurisë. Venusi do iu garantoj një jetë sentimentale harmonike dhe mjaft të bukur. Do ndiheni të lumtur pranë atij që keni në krah. Ju beqarët do përballeni me surpriza të këndshme. Mos neglizhoni ftesat për takime që do iu bëhen gjatë kësaj dite. Puna që bëni nuk do ju kënaqë mjaftueshëm kështu që sa më parë duhet të kërkoni një gjë tjetër. Nëse dikush ju propozon diçka mos e refuzoni pa u menduar. Do e keni pak të vështire ta ekuilibroni buxhetin sot, por me pak mundim dhe maturi do ia dilni mbanë.

Bricjapi

Sot do jeni të gatshëm të bëni gjithçka që të tjerët të kënaqen. Nëse keni një lidhje do e kuptoni edhe më mirë atë që keni në krah dhe do ia plotësoni dëshirat. Nga ana tjetër ai do iu përgatisë një surprize që as që e kishit imagjinuar ndonjëherë. Ju beqarët do keni takime pa fund. Merrini gjërat shtruar dhe njihuni sa më mire me personat që do takoni. Planetët premtojnë shumë në jetën profesionale. Do jeni shumë të organizuar dhe të gjithë do ju vlerësojnë. Përfitoni nga kjo për të kërkuar rritje rroge apo përfitime të tjera. Në planin financiar do keni fat. Gjërat do shkojnë edhe më mirë sesa ju e kishit menduar.

Ujori

Sot do doni të eksperimentoni dhe të provoni gjëra të reja.. Shpesh do jeni si një vullkan gati për të shpërthyer. Nëse jeni në një lidhje, edhe pse mund të keni pak kohë, sot do kaloni momente shumë të bukura. Do ndani me partnerin edhe disa sekrete që do ju bashkojnë akoma më shumë. Ju beqarët nuk duhet të keni zili të tjerët, por duhet të bëni përpjekje për ta afruar pas vetes personin që pëlqeni. Çdo metode lejohet, mjafton të arrihet qëllimi. Në punë do i keni idetë shume precize dhe do ecni drejt qëllimit përfundimtar. Për paratë nuk keni për çfarë të qaheni. Vazhdoni të bëni llogari para se të shpenzoni dhe situata do mbetet e mire.

Peshqit

Do jeni në humor të shkëlqyer gjatë kësaj dite dhe gëzimin do ua transmetoni edhe të tjerëve. Nëse jeni në një lidhje keni për të kaluar vetëm momente pozitive dhe të mbushura me gëzim. Momentet pasionante shpesh do jenë goxha të forta. Në punë do dini si ta joshni dikë dhe mbrëmja ka për të qenë plot ngjyra. Rrahjet e zemrës do shtohen si kurrë ndonjëherë më parë. Në punë do i bëni gjërat sipas rregullave dhe nuk do anashkaloni asgjë. Gjithçka do ju ecë perfekt. Shpenzimet duhet t’i kryeni me kujdes edhe pse në fakt gjendja nuk ka për të qenë aspak e keqe.