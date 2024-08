Horoskopi 11 Gusht 2024, njihuni me surprizat e yjeve për sot

Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të dielen keni hënën në opozitë e cila do të sjellë disa kontraste të vogla në dashuri edhe gjatë ditës së diele. Çiftet që kanë bashkëjetuar së fundmi do të jenë plot me ide për t’i vënë në jetë. Mundësi të mira dhe ndeshje të reja të preferuara gjatë gjithë ditës. Nuk ka kuptim të lini asgjë të ikë në punë.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të dielen gjatë orëve në vijim do të thirreni të përballeni me ndryshime. Ejani, do të jetë kënaqësi! Kjo do të jetë periudha e duhur për të planifikuar diçka me partnerin. Problemet nga pikëpamja ekonomike, Hëna në opozitë. Dallimet për t’u zgjidhur.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të dielen mos kini frikë Afërdita nuk ka fuqinë për të hedhur dashurinë. I qetë dhe gjakftohtë. Nuk keni pse të shtyni të bëni një zgjedhje të rëndësishme në punë. Thjesht duhet ta vlerësoni. Ka angazhime të rëndësishme përpara e diela do të jetë një ditë që ashtu si dje, do të jetohet me qetësi.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të dielen ju jeni duke përjetuar hutime në dashuri. Ndoshta disa shumë ju konsideroni me kujdes lëvizjet tuaja. Vitaliteti në rënie gjatë orëve të ardhshme të këtij gushti. Situata premtuese astrologjike. Me këtë qiell është më mirë të jesh i kujdesshëm.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të dielen po vjen mundësia e duhur për të goditur dikë apo dikë. Më mirë të ruani gjithmonë marrëdhënie të mira me të gjithë. Hëna në opozitë së shpejti… Nuk keni pse të zemëroheni nëse diçka nuk shkon siç duhet në frontin e punës.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të dielen keni baza të mira sentimentale në këtë periudhë të vitit. Problemet me disa miq mund të zgjidhen. Energjia në punë ku duhet të zgjidhni probleme të vogla. Asgjë serioze dhe mos u shqetësoni.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të dielen në këtë periudhë të këtij muaji keni nevojë për lajme në dashuri. Guxim do keni nevojë për pak vetëbesim. Sa i përket punës, ne kemi një fillim të mirë. Disa duan të ndryshojnë punën e tyre. Do të duhet durim.dhe shumë punë.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të dielen disa prej jush mund të pajtohen me partnerin pas një debati që ndoshta nuk ishte aq i fortë… Hëna e cila sjell njohuri të rëndësishme gjatë orëve të ardhshme. Kënaqni ata, qëndroni vigjilentë, shikoni përreth. Efekt gjallërues në dashuri. Filloni një projekt të ri pune.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të dielen nuk guxoni të futeni në situata që nuk e dini se si do të përfundojnë… Nuk është koha për të marrë rreziqe, veçanërisht të panevojshme. Hënë e favorshme gjatë orëve në vijim, por do ketë vështirësi për t’u kapërcyer lehtësisht dhe paqësisht. Kujdes në aspektin ekonomik, shpenzimet duhet të minimizohen në këtë kohë.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të dielen këshilla është të mos vendosni shumë hekura në zjarr. Një person mund t’ju zemërojë gjatë orëve të ardhshme. Fundjava që po përjetoni duhet t’ju sjellë këshilla. Hëna bëhet e favorshme në dashuri, favorizohen edhe takimet.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të dielen disa prej jush janë në kërkim të dashurisë së madhe. E një historie që lë gjurmë pozitive… Favorizohen ata që e duan ndryshimin. Mos u dëshpëro dhe shumë kujdes do të duhet në marrëdhëniet me të tjerët.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të dielen shumë stres në dashuri gjatë këtij muaji vere. Ju nuk jeni aq të lumtur për këtë… Shqetësimet për fëmijët dhe shtëpinë, ka shumë për të bërë në punë. Hëna e favorshme në dashuri, gëzime dhe pikëllime. Qetësia do ju vijnë në ndihmë.