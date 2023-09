Hëna e Re në Virgjëreshë, 3 shenjat e Horoskopit më të privilegjuara të kësaj jave

Java e re fillon me ndikimin e fortë të Hënës së Re të Shtatorit e cila zhvillohet më 15/09/2023 në shenjën e Virgjëreshës. Kjo është një ngjarje astrologjike që sjell aktivitete të reja, ndjekje krijuese, por edhe suksese profesionale.

Plus, aspektet e Hënës me Jupiterin, Uranin dhe Plutonin na japin energjinë e nevojshme për të përfituar nga çdo mundësi në ditët në vijim. Është koha e duhur për të hedhur themelet për një fillim të ri, por edhe për të tentuar një fillim të ri veçanërisht në çështjet që kanë të bëjnë me shëndetin dhe marrëdhëniet tuaja personale.

3 shenjat e Horoskopit që do të kenë më shumë mundësi këtë javë:

Demi

Muajt ​​e fundit kanë qenë nën presion të madh dhe duket se më në fund mund të merrni frymë. Nga njëra anë Mërkuri retrogradë dhe nga ana tjetër Venusi retrograde dhe aspektet kundërshtare nuk dhanë kushtet më të mira. Por tani do të keni mundësinë t’i vendosni gjërat “në rregull” dhe të kuptoni se çfarë dëshironi realisht nga përditshmëritë. Në këtë periudhë mund të kërkoni kënaqësi nga gjërat materiale, por ndoshta nëse mendoni më thellë, po kërkoni një person të caktuar, të cilit hezitoni t’i afroheni.

Virgjëresha

Ju filloni të ndiheni më mirë me veten, ju e dini se çfarë kërkoni dhe çfarë dëshironi dhe tani është koha për ta kërkuar atë. Mundohuni të shmangni teprimet dhe të mbani këmbët në tokë dhe gjithçka që duhet të bëni është të shqyrtoni me kujdes mundësitë që ju vijnë. Mos i vendosni pritshmëritë tuaja shumë të larta, por ajo që është e sigurt është se shtatori do t’ju ofrojë shumë mundësi të reja në çdo aspekt të jetës suaj.

Shigjetari

Kohët e fundit mund të jeni ndjerë paksa i humbur, por me hënën e re bëni një fillim të ri, i cili do të jetë shumë më afër asaj që ju përshtatet dhe asaj që dëshironi. Në periudhën e ardhshme do të keni mundësinë të provoni se çfarë vleni realisht, por edhe “atë që sillni në tavolinë”. Përpjekjet tuaja shpërblehen dhe ata përreth jush do ta kuptojnë më mirë vlerën tuaj. Megjithatë, mos hezitoni në ditët në vijim të rrezikoni dhe të bëni ndryshime vendimtare, sepse me siguri do t’ju bëjnë mirë.