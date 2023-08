Hëna Blu sonte do të sjellë stres psikologjik për këto 3 shenja të Horoskopit

Më 31 gusht 2023, Super Hëna e Plotë arrin në boshtin Virgjëreshë-Peshq, që do të thotë se emocioni (Peshqit) do të përplaset me logjikën (Virgjëresha). Është një ngjarje shumë e veçantë dhe e madhe astrologjike, pasi do të ketë ndjeshmëri, do të biem në kontakt me emocione të forta dhe gjithashtu nuk do të mungojnë tensionet dhe përmbysjet.

Prandaj gjatë kësaj kohe, për shkak se dominon edhe ndikimi i Saturnit, ne mund të jemi thellësisht introvertë, melankolikë, por edhe ta vendosim veten në pozicionin e viktimës.

Cilat shenja preken më shumë:

Binjakët

Kjo Hënë e Plotë e veçantë vjen për të hedhur dritë mbi imazhin dhe reputacionin tonë publik. Në sukseset tuaja, por edhe në gabimet tuaja. Në fokus të ditëve vjen kryesisht biznesi juaj dhe ka të ngjarë të keni mendime të dyta për zgjedhjet tuaja. Si e imagjinoni të ardhmen, por edhe çfarë ndryshimesh duhet të bëni për të arritur atë që dëshironi realisht? Megjithatë, ajo që është e rëndësishme të mbani mend është të shmangni lëvizjet e nxituara, të planifikoni një kurs të ri për të ardhmen tuaj dhe mbi të gjitha t’i përgjigjeni rrethanave tuaja të punës dhe familjes.

Virgjëresha

Partneritetet, marrëdhëniet, angazhimet dhe çdo gjë që ju pengon, është koha t’i lini përgjithmonë pas. Me këtë Hënë të Plotë do të mund të kuptoni se çfarë nuk shkon në marrëdhëniet tuaja, qofshin ato miqësore, profesionale apo edhe romantike. Klima e ditëve kërkon një rinisje, por edhe një kthjellim të mirë përpara hyrjes në sezonin e ri. Edhe emocionet tuaja do të jenë intensive dhe mund t’ju çojnë në veprime për të cilat do të pendoheni. Mos harroni se sundimtari juaj Mërkuri në dukje është retrogradë, për fat të keq nuk ju lejon të shpreheni saktë dhe në mënyrë të kuptueshme për të tjerët dhe kjo ju krijon presion të brendshëm intensiv.

Peshqit

Hëna e Plotë e dytë dhe e madhe e gushtit ndodh edhe në boshtin tuaj, sa herë që ndikimi juaj është i madh. Saturni simbolizon kufijtë, realizmin dhe rendin, të gjitha gjërat që ju urreni. Është një periudhë e vështirë për ju pasi do të hyni në procesin e lënies pas perceptimeve që ju kufizojnë. E sigurt është se në fund të rrugëtimit do të ndiheni të çliruar pavarësisht humbjeve. Është momenti i duhur për të nxjerrë në sipërfaqe gjithçka që keni grumbulluar dhe mbi të gjitha për të besuar në veten tuaj. Kjo hënë do t’ju ndihmojë të “transformoni” dhe të projektoni një version të ri të vetes.