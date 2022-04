Hani vetëm të bardhën e vezës? Mësoni se çfarë po i bëni trupit tuaj

Sot ka një tendencë të madhe të neglizhimit të të verdhës së vezës, duke thënë se e verdha e vezës është e pashëndetshme dhe ka shumë kolesterol. Ky trend është më i përhapur në mesin e entuziastëve të fitnesit që duan të ndërtojnë masë muskulore dhe të humbin peshë

Nëse shmangni ngrënien e të verdhës së vezës, do ta privoni trupin tuaj nga më shumë lëndë ushqyese thelbësore dhe do të përjetoni vetëm gjysmën e përfitimeve të përfshirjes së këtij superushqimi në dietën tuaj.

Përfitimet e shumta të të verdhës së vezës

E verdha është pikërisht pjesa e vezës që përmban të gjithë lëndët ushqyese. E bardha e vezës ka një sasi minimale të lëndëve ushqyese në krahasim me të verdhën e vezës. E gjithë veza është plot me vitamina A, D, E, K dhe gjashtë vitamina të ndryshme B. Kur flasim për mineralet, ato vijnë me hekur, kalcium, fosfor, zink dhe acid folik. Shpërndarja e këtyre vitaminave dhe mineraleve nuk është e barabartë. E verdha mbart shumë më tepër lëndë ushqyese dhe mungesa e të verdhës do të thotë që nuk do të merrni mjaftueshëm lëndë ushqyese që janë të rëndësishme për trupin për funksionimin e tij. E bardha e vezës është e pasur vetëm me proteina.

Keqkuptim i lidhur me të verdhën e vezës

Shumë njerëz e shmangin të verdhën e vezës pasi ka shumë kolesterol dhe yndyrë, por nëse konsumoni vezë në sasi të kufizuar, të kombinuara me një dietë të shëndetshme dhe stërvitje rregullisht, nuk keni nevojë të shqetësoheni për kolesterolin dhe yndyrën.

Pavarësisht nëse po përpiqeni të humbni peshë ose të ndërtoni muskuj, keni nevojë gjithashtu për kolesterol dhe yndyrë për një sërë qëllimesh. Kolesteroli është çelësi i testosteronit i cili ndihmon në rritjen e niveleve të energjisë dhe ndërtimin e muskujve. Gjithashtu ndihmon në absorbimin e vitaminës D kur trupi është i ekspozuar ndaj rrezeve të diellit. Vitamina D ndihmon në forcimin e kockave.

Sa i përket yndyrës në vezë, ato janë kryesisht të shëndetshme. Konsumimi i yndyrave ju ndihmon të ndiheni më ngrohtë dhe ju jep një ndjenjë ngopjeje për një kohë të gjatë.

Përbërësit ushqyes të të bardhëve të vezëve dhe vezëve të plota

Ka një ndryshim të madh në përmbajtjen ushqyese të së bardhës së vezës dhe vezës së plotë. Ja se si ndahen lëndët ushqyese:

Kur konsumoni vezë, është gjithmonë më mirë të hani një vezë të plotë për të shfrytëzuar të gjitha lëndët ushqyese të saj. Duke hequr të verdhën e vezës dhe duke ngrënë vetëm të bardhën e vezës, ju privoni trupin tuaj nga shumë lëndë ushqyese. Në vend të katër të bardhave, merrni dy vezë të plota. Do të merrni shumë më tepër lëndë ushqyese nga dy vezë të plota në krahasim me katër të bardha veze.