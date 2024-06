Gjendet në ushqimet që hamë, ky suplement po bën kërdinë me mpiksjen e gjakut

Nga çamçakëzi pa sheqer te pasta e dhëmbëve apo produktet e pjekura, ksilitoli përdoret gjerësisht si zëvendësues i sheqerit dhe është promovuar si një alternativë më e shëndetshme.

Është një alkool natyral i sheqerit që gjendet në sasi të vogla në shumë fruta dhe perime, me më pak kalori. Megjithatë, hulumtimi i ri nga Klinika Cleveland, i botuar në Gazetën Evropiane të Zemrës, sugjeron se konsumimi i niveleve të larta të ksilitolit mund të çojë në formimin e mpiksjes së gjakut, duke rritur rrezikun e ngjarjeve serioze kardiovaskulare si sulmi në zemër dhe goditje në tru.

Udhëhequr nga Dr. Stanley Hazen, ekipi hulumtues i Cleveland Clinic analizoi të dhënat nga më shumë se 3000 pacientë në SHBA dhe Evropë. Ai zbuloi se njerëzit me nivelet më të larta të ksilitolit në gjakun e tyre kishin një rrezik 33% më të madh për të pasur një atak në zemër brenda tre viteve në krahasim me ata me nivelet më të ulëta.

Për të konfirmuar këto gjetje, studiuesit kryen teste laboratorike që treguan se ksilitoli shkakton një reagim më të madh të trombociteve, qelizave të gjakut përgjegjëse për mpiksjen. Ky aktivitet i rritur i trombociteve mund të çojë në formimin e mpiksjes së gjakut, duke rritur rrezikun e sulmit në zemër dhe goditjes në tru. Në një provë klinike të mëvonshme, pjesëmarrësit që konsumuan një pije të ëmbëlsuar me ksilitol përjetuan një rritje të menjëhershme të reaktivitetit të trombociteve në krahasim me ata që pinin një pije të ëmbëlsuar me glukozë.

“Ky studim tregon sërish nevojën urgjente për të hetuar alkoolet e sheqerit dhe ëmbëltuesit artificialë, veçanërisht pasi ato vazhdojnë të rekomandohen për të luftuar sëmundje të tilla si obeziteti apo diabeti ”, tha Dr. Hazen. “Kjo nuk do të thotë që ju duhet të hidhni pastën tuaj të dhëmbëve nëse përmban ksilitol, por duhet të jemi të vetëdijshëm se konsumimi i një produkti që përmban nivele të larta mund të rrisë rrezikun e ngjarjeve të lidhura me mpiksjen e gjakut”, sqaron ai.

Ndërsa ky studim ofron informacion të rëndësishëm në lidhje me rreziqet e mundshme të zemrës që lidhen me konsumimin e ksilitolit, është e rëndësishme të theksohet se hulumtimi demonstron një lidhje, jo një marrëdhënie të drejtpërdrejtë shkak-pasojë. Prandaj, do të nevojiten më shumë studime për të vlerësuar sigurinë afatgjatë të ksilitolit.